Jesús Molina apoya naturalizados con talento para el Tri

Jesús Molina señaló el motivo por el que considera el llamado de naturalizados a Selección Mexicana.

Para Jesús Molina, mediocampista de Chivas, el talento es lo único que puede llevar al jugador naturalizado a la Selección Mexicana ahora dirigida por Gerardo Martino.

En medio de la polémica sobre una oportunidad a los no nacidos en México, Molina señaló que Rubens Sambueza podría ser material del Tri del Tata, aunque el atacante del León no podrá recibir convocatoria alguna por su participación con la Selección Sub 17 de Argentina en el Mundial de Trinidad y Tobago 2001. En aquella ocasión, disputó 60 minutos frente al combinado de Burkina Faso.

"Jugadores con talento son bienvenidos, no descarto que el Tata pueda pensar en esa posibilidad, seguramente lo ha pensado, lo ha analizado, pero también considero que hay muchos mexicanos que están capacitados para estar en una Selección. Cualquiera de las dos opciones va a ser buena siempre para el beneficio del futbol mexicano.

"Hay jugadores importantes del futbol mexicano, que han hecho carrera larga acá. Está el tema puntual de (Rubens) Sambueza, fue mi compañero (en América) y es un jugador importante", explicó el originario de Hermosillo en conferencia de prensa en Verde Valle.

Aunque Sambueza tuviera intención alguna por defender los colores del Tricolor, no cuenta con oportunidad alguna, de acuerdo al Artículo #8 del Reglamento FIFA. Años atrás, Rubens había estado contemplado por Miguel Herrera para el Repechaje previo al Mundial de Brasil 2014 ante Nueva Zelanda, pero la FIFA envió un oficio a la Federación Mexicana donde indicaban que no era elegible.

El artículo sigue a continuación

En el contexto de Selección, Molina buscará convencer en la cancha a Martino, previo al inicio del proceso para Qatar 2022, que significaría su primera participación en dicha índole. "Para llegar a una Selección debes tener minutos en tu equipo, ser un jugador importante y que marque diferencia. En Monterrey venía jugando de central y una lesión me marginó de ser titular. Estoy contento de estar teniendo participación, ser titular y día a día debo ganarme un puesto para ser convocado. No tuvo acercamiento personal conmigo (Gerardo Martino en Verde Valle) , pero mi trabajo va a hacer que ese acercamiento se dé".