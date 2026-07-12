Jorge Jesus, nuevo seleccionador de Portugal, asegura que João Félix ha sido maltratado al no jugar en su mejor posición, algo que cambió en el Al-Nassr.

Félix recuperó su nivel la temporada pasada bajo Jesús, quien lo ubicó como segundo delantero, rol en el que brilló.

Jesús declaró en televisión: «João Félix ha jugado en los mejores clubes de Europa, pero no ha rendido como se esperaba de él».

Y añadió: «Jugaba en muchas posiciones diferentes, y creo que los entrenadores no entendieron cuál era la mejor manera de aprovechar sus capacidades».

El seleccionador luso insiste: «Hay una posición en la que João rinde al máximo, y es como segundo delantero».

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En el Al-Nassr, Jesús le dio más libertad para crear juego y marcar, lejos de roles que no le encajaban.

Con el Al-Nassr firmó una temporada excepcional: 33 goles en la Roshen League (20 tantos y 13 asistencias), lo que le valió el premio al mejor jugador.

Jesús, que acaba de sustituir a Roberto Martínez al frente de Portugal tras el Mundial, confía en replicar ese rendimiento con la selección.