El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, regresó este jueves a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí, tras dos días de descanso, con la incorporación de un destacado nuevo jugador, algunas buenas noticias y una sorpresa procedente de la cantera.

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El conjunto blaugrana, que venció al Rayo Vallecano por 5-2 el pasado lunes, se prepara para enfrentarse al Valencia el próximo domingo, en la cuarta jornada de LaLiga española, competición que lidera con 9 puntos, por diferencia de goles respecto al Real Madrid.

Según el diario "Mundo Deportivo", la noticia más destacada fue la incorporación de Gabriel Jesus, que fue presentado oficialmente el martes.

Tras haber completado la pretemporada con el Manchester City sin ningún problema, pudo unirse al equipo de Hansi Flick desde el primer día después de reunirse con sus compañeros.

Saltó al césped del Camp Tito Vilanova acompañado de Raphinha, João Cancelo y Hamza Abdelkarim y, tras tocar el césped, miró al cielo con los brazos extendidos.

La buena noticia es el regreso de Gavi, que se incorporó parcialmente al equipo tras la lesión que sufrió en el partido ante el Elche, donde fue sustituido antes del final de la primera parte por un golpe en su pierna derecha que generó preocupación por su lesión.

Se ausentó en los dos partidos siguientes contra el Athletic Bilbao y el Rayo Vallecano, pero ahora se espera que esté en la lista del equipo para el partido de Mestalla.

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Y por último, de manera un tanto sorprendente, participó el joven extremo Eyo Martínez, de 17 años, mientras que la mayoría de los jugadores del Barcelona Atlètic tuvo descanso matinal tras su participación en la final de la Copa Cataluña, en la que el Sabadell venció por 2-1.