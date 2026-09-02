Jesús aparece por primera vez en el Joan Gamper: ¿jugará ante el Valencia?

Gabriel Jesus, el nuevo jugador del Barcelona, apareció por primera vez en la Ciudad Deportiva Joan Gamper este miércoles, tras anunciarse oficialmente su fichaje procedente del Arsenal el pasado martes.

El delantero brasileño firmó su contrato de traspaso al Barcelona por 3 temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

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Los informes españoles apuntan a que el Barcelona pagó una cantidad de 10 millones de euros, además de 5 millones en variables, para hacerse con Gabriel Jesus.

Según el diario "Mundo Deportivo", Gabriel Jesus apareció por primera vez en Joan Gamper esta mañana, y el delantero brasileño se entrenó en solitario.

Se espera que Jesus se incorpore a la lista del equipo en la cuarta jornada de LaLiga, en la que visitará al Valencia en el estadio de Mestalla el próximo domingo.

La decisión sobre el primer partido de Gabriel con el Barcelona queda en manos de Hansi Flick, quien definirá su postura en función de la disponibilidad del jugador y de la necesidad técnica de hacerlo debutar.

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