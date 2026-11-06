Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, anunció este viernes la lista de jugadores convocados para disputar los partidos ante Dinamarca y Gales en la Liga de Naciones de la UEFA, la primera desde que Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retirada de la selección.

Además de Ronaldo, se pierde la convocatoria Francisco Conceição por la sanción de tres partidos que le impuso la UEFA tras su expulsión ante Noruega, mientras que Nuno Mendes, lateral del Paris Saint-Germain, se ausenta por lesión.

Jesus también dejó fuera, por decisión técnica, a Gonçalo Inácio, que figuraba en la primera lista que había preparado el técnico.

La lista incluyó 7 nombres nuevos en comparación con las convocatorias anteriores: Alberto Costa, António Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora y Gustavo Varela.

Alberto Costa y Gustavo Varela viven su primera llamada con la selección portuguesa, mientras que Rodrigo Mora y Quenda ya se habían incorporado a concentraciones de la selección absoluta bajo la dirección del anterior seleccionador, Roberto Martínez, pero no disputaron ningún partido internacional con el primer equipo.

Portugal tiene pleno de puntos tras vencer en sus cuatro primeros partidos, con lo que asegura su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, y solo necesita un punto para sellar el liderato del grupo.

Portugal podría asegurar la primera posición incluso antes del duelo ante Gales, pues le basta con evitar la derrota frente a Dinamarca por más de un gol en el próximo partido para superar a su rival en los enfrentamientos directos.

La lista de Portugal quedó de la siguiente manera:

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Lisboa), Samuel Soares (Benfica).

Defensa: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Oporto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio).

Centro del campo: Rúben Neves (Al-Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid).

Ataque: Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Francisco Trincão (Al-Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brujas), João Félix (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).

Jesus revela los cinco capitanes de Portugal tras Ronaldo

Jesus desveló también la identidad de los cinco capitanes de la selección portuguesa tras la retirada de Ronaldo, subrayando que la elección se basa en el número de partidos internacionales.

El técnico dijo en la rueda de prensa cuyos detalles recogió la cadena RMC: «En la selección, se eligen en función del número de participaciones internacionales. Ahora mismo hay cinco jugadores que acumulan el mayor número de partidos. Y es curioso que todos ellos fueron jugadores míos en los clubes que he dirigido».

Y añadió: «Se mantendrá la misma lógica. Después de Cristiano, el jugador con más participaciones es Bernardo Silva, seguido de Rúben Dias, luego João Cancelo, Rúben Neves y Bruno Fernandes. No necesariamente en ese orden, pero esos cinco son los capitanes».