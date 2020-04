Ménez: "Era como Kaká, pero luego hice muchas tonterías"

El ex delantero del América hizo un repaso de lo que ha sido su carrera como futbolista profesional hasta el momento.

Jérémy Ménez fue una de las grandes decepciones del futbol mundial. El delantero tenía un talento que se perdía de vista, pero su carrera no fue lo que se esperaba. El ex América, a sus 32 años, recuerda como fueron sus inicios y reveló que en lo compararon con Kaká.

"Podría haber hecho mucho más, pero no trabajé lo suficiente. Pensé que el talento era suficiente. En el entrenamiento, dijeron que era tan fuerte como Kaká, luego hice algunas tonterías. Era joven, pero nunca sentí la presión", comentó el delantero al diario Gazetta dello Sport.

Vale destacar que en sus inicios, Ménez estuvo a un paso de convertirse en jugador del . “Ferguson me quería, así que fui a para ver las estructuras. Todo fue fantástico, pero no tenía ganas de salir de . Yo era muy joven, no me arrepiento".

El francés fue una de las grandes incorporaciones del América para el Clausura 2018. Sin embargo, las lesiones y los problemas de disciplina le impidieron recuperar el nivel que alguna vez tuvo en Europa, por lo que un año más tarde salió por la puerta trasera del club azulcrema.