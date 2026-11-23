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Jeremy Doku ha expresado su ilusión por enfrentarse a su excompañero Kevin De Bruyne cuando el Manchester City reciba al Nápoles en la Champions League. El extremo belga sigue coincidiendo con el legendario centrocampista en la selección y espera con ganas su duelo en Europa.

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Un reencuentro especial en el Etihad

El Manchester City se prepara para un partido de Champions League de gran importancia ante el Nápoles este martes, pero buena parte de la conversación previa gira en torno al regreso de un auténtico icono del club. De Bruyne, considerado uno de los mejores centrocampistas que han jugado en la Premier League, volverá a pisar el césped del Etihad Stadium con el conjunto italiano. Para Doku, enfrentarse al capitán de su selección es una ocasión especial.

«Kevin sigue siendo un jugador especial a día de hoy, no hace falta que lo diga», explicó Doku en la web oficial del club. «Jugué con él en el City y sigo jugando con él en la selección. Siempre es divertido jugar a su lado: ve cosas que los demás no ven y tiene una calidad increíble. A todos nos alegrará verle mañana. La última vez que jugamos contra el Nápoles fue una lástima que no jugara mucho por la tarjeta roja, pero me hace ilusión enfrentarme a él y me alegra mucho seguir jugando a su lado».

Doku aparca su amistad con De Bruyne

Pese a su estrecha relación fuera del campo, Doku insiste en que su amistad con De Bruyne queda en segundo plano ante la intensa y constante competitividad dentro de la plantilla. El explosivo extremo dejó claro que, aunque la complicidad entre los dos belgas sigue intacta, en los entrenamientos mantienen más vivo que nunca el afán de exigirse al máximo el uno al otro.

«Todos somos competitivos, así que sabemos que queremos dar lo mejor de nosotros mismos, pero siempre es bueno ver a alguien como Kevin, que ha conseguido tantas cosas y siempre quiere mejorar», afirmó Doku.

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Superar un bajón de forma

La trayectoria reciente del City ha sido motivo de debate tanto entre los aficionados como entre los analistas. Tras un inicio de campaña brillante en el que el club encadenó ocho victorias en todas las competiciones, su rendimiento ha bajado ligeramente en las últimas semanas. Pese a la falta de triunfos recientes, Doku mantiene la firme convicción de que la plantilla está a punto de recuperar su eficacia.

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El internacional belga recalcó que unos cuantos resultados difíciles no definen la calidad global del equipo. Apuntó que el proceso de adaptación táctica y de cohesión del grupo sigue en marcha y que, cuando todo encaje, el vigente campeón de la Premier League recuperará el nivel arrollador que mostró durante el primer mes de la temporada.

Confianza en el proyecto del City

Preguntado por cuándo volverá el equipo a encontrar su ritmo, Doku se mostró optimista con el rumbo actual bajo el cuerpo técnico. Insistió en que el trabajo que se realiza entre bastidores en la City Football Academy está dando frutos y que los jugadores entienden cada vez mejor los movimientos de sus compañeros sobre el terreno de juego con cada entrenamiento.

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«No creo que haya un plazo; lo hemos hecho bastante bien», señaló el extremo. «No porque hayamos ganado siete partidos está todo bien, ni porque hayamos perdido un par está todo mal. Diría que no hay un plazo, pero vamos en la dirección correcta. Cada día nos conocemos mejor y, en algún momento, todo volverá a encajar y jugaremos a pleno rendimiento».