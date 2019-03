Tebas, presidente de LaLiga: "Hay demasiado victimismo últimamente en el Real Madrid"

"Da la sensación de que tira la piedra y esconde la mano a través de sus portavoces mediáticos. Si se quieren ir, que lo digan públicamente", dijo.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, acusó este domingo al Real Madrid de victimizarse "demasiado últimamente".

Rubiales: "No habrá más fútbol los lunes"

Tebas, sobre el cambio de día

Consultado por Efe en Pekín acerca de la posibilidad de que el Real Madrid abandone las ligas de baloncesto y fútbol a raíz de un supuesto "maltrato", contestó: "No es así. Creo que hay demasiado victimismo últimamente en el Real Madrid".

"Da la sensación de que tira la piedra y esconde la mano a través de sus portavoces mediáticos. Si se quieren ir, que lo digan públicamente y expliquen públicamente qué razones pueden haber en el baloncesto e incluso en el fútbol. A lo mejor tendría que ser más directo y explicar por qué se quiere ir de la ACB y por qué también se quiere ir de la Liga española", agregó.

"Es una opinión, de existir, muy personal de la forma de gestión del presidente del Real Madrid (Florentino Pérez). No creo que los madridistas estén en esa idea, ni muchísimo menos", remató.

RUBIALES, DE OCURRENCIA EN OCURRENCIA

Por otro lado, sobre el anuncio que hizo el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de que "no habrá más fútbol los lunes", opinó: "Creo que estamos ante otra ocurrencia de nuestro presidente, hasta en la forma de hacerlo. Vamos de ocurrencia en ocurrencia. Últimamente nos enteramos de cambios de formatos de Supercopa en los desayunos de los medios, ahora nos enteramos de una teórica decisión de él de cambiar lo de los lunes y los viernes por Twitter. No me parece el lugar más adecuado".

"El partido de los lunes no es un tema baladí, también es estratégico. Si ahora tenemos una nueva banda horaria (el domingo a las 2 de la tarde) que a lo mejor va en abierto y que también nos sirve para nuestra estrategia internacional, podrán jugar muchos más equipos los lunes. Por tanto, el perjuicio será muchísimo menor para los equipos que venían sufriéndolo", agregó.