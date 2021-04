Javier Clemente a Goal: " En el Athletic hemos querido copiar y eso es de mediocres"

El de Barakaldo habla con Goal para analizar la final de Copa y el presente y futuro del Athletic.

Javier Clemente (Barakaldo, 1950) es el último entrenador del Athletic que ganó una Copa del Rey. Fue frente al F.C.Barcelona de Maradona, en un partido recordado más por las patadas y los puñetazos, que por los goles. Hace 37 años de eso. Desde entonces, los leones no han vuelto a rugir en la Copa. Pero Javier Clemente sí lo ha hace, esta vez, para Goal.

¿Qué recuerdos guarda de aquella última Copa?

“Los recuerdos que tengo son muy bonitos. Del partido casi ni me acuerdo. Veníamos de ganar una Liga la semana anterior. La semana fue preciosa, fundamentalmente, por lo que repercutió en la afición de mi tierra, que es lo que te hace feliz, verles felices a ellos y a todo Euskadi”.

¿Cómo se recupera uno de una derrota tan reciente y nada menos que ante la Real?

“Depende del entrenador. Soy de los que piensa que siempre que llueve, escampa. Lo que hay que decirles es “chavales, ayer perdimos a ver si ganamos mañana ¿qué pasa, se acaba el mundo, acaso?. Hay que orientar al jugador, explicarle lo que ha hecho bien y lo que no. Y convencerles de que el partido contra el Barcelona no tiene nada que ver con el que jugamos contra la Real”.

¿Confía en que Marcelino piense como usted?

“Creo que es un muy buen entrenador. Tiene experiencia y está preparado”.

Contra el Barcelona es ahora o nunca. O esa es la sensación, por lo menos

“El Athletic debe impedirle jugar bien. Desde que echaron a Valverde el equipo ha empeorado. Fue un error echarle. Pero está claro que tienes que estar convencido de que puedes ganarles. Si no, no les ganas”.

Hay quien piensa que Messi ya no es determinante

“De eso nada. Cuando Messi juega mal, el Barcelona juega mal. Y lo contrario. Un jugador como Messi es mucho jugador. A todos los equipos del mundo les gustaría tenerle”

Llámeme oportunista pero le veo con muchas ganas de sumar ¿se sentaría de nuevo en un banquillo?

Mañana mismo. Me encantaría volver a entrenar. Y no sólo al Athletic.

¿Qué le ha pasado al Athletic para pasar de ser el Rey de Copas a vivir 37 años sin título?

“Hemos querido copiar a otros equipos y nosotros hemos bajado nuestra calidad y nuestra intensidad. Llevamos 20 años preparando a los equipos de una manera que nos ha hecho perder fortaleza y poderío. Teníamos un sello de identidad. Ahora queremos hacerlo más bonito. Pero el Athletic es un club especial”.

Pero el fútbol evoluciona…

“Claro. Y tú puedes evolucionar, siempre que esa evolución te de resultados. ¿Por qué cambias algo si a ti te iba bien? Éramos campeones y hemos dejado de serlo ¿qué evolución es esa?. El Athletic ha cambiado para peor. A San Mamés venían los los Di Stéfano y los Amancio y perdían y ahora ni nos temen. Hablan bien del equipo porque no le temen. Antes, te decían que sólo corrías, que no jugabas bien…y lo decían porque estaban “cagados”.

¡Vaya! ¿qué le gusta del Athletic?

“Que son todos vascos”

¿Y del Barça que son catalanes?

“Que cuando juegan bien da gusto. Me encantaba cuando estaba Pep. Y la etapa de Luís Enrique. Como les tengo mucho cariño a los dos, me fijaba más y quería que les fuera bien a ellos. Ahora le tengo afecto a Laporta y a Mateo Alemany, pero el equipo que a mí me gusta es el mío”.

Pues usted que es tan contrario a imitaciones, resulta que el “modelo Guardiola” ha creado escuela. ¿No le parece bien?

“Imitar lo que hace Pep es una cagada. Porque para jugar a eso tienes que tener a esos jugadores. Quienes le han imitado son unos mediocres. Pero se le intenta imitar porque no tienes más argumentos, más poderío. Por eso tienes que copiar. Eso es lo que han hecho con el Athletic”.

Miedo me da preguntarle por un resultado para la Final

“Ayer soñé que Williams metía un gol, Muniaín otro y Yerai otro. Pero me he levantado esta mañana y no los habían marcado aún”.

A esta Final tampoco asistirá a pesar de la invitación ¿no?

“No. Lo analizaré fríamente. Si el rival juega mejor lo admitiré, si algo me gusta lo diré. Es como yo vivo el fútbol así. No soy un forofo”.

Una última cuestión ¿cuál es su candidato para ganar la Liga?

“A día de hoy y digan lo que digan, el que más posibilidades tiene de ganarla es el Atlético de Madrid.Si lo gana todo, es campeón. No hay más”.