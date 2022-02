Javier Aguirre: "No ha sido la peor participación de Rayados en el Mundial de Clubes"

Rayados culminó su participación en el Mundial de Clubes al vencer 3-1 a Al-Jazira, quedándose con el quinto puesto en el Mundial de Clubes. Numéricamente, el resultado no parece tan malo. Sin embargo, está lejos de los objetivos que se habían trazado en un inicio.

El Mundialito representó el rompimiento total de Javier Aguirre con su afición, sabiendo que los resultados y las formas tienen muy molestos a los exigentes seguidores del club.

El Vasco charló con los medios de comunicación al término del partido, mostrándose frontal y dejando una declaración que podría enfurecer de nueva cuenta: "No sé si las expectativas de los cuatro Mundiales eran las mismas, no lo sé. No hicimos algo peor que lo que hicieron en los mundiales pasados, tampoco es que ha sido la peor participación de los Rayados en el Mundial de Clubes”, dijo con sinceridad.

Apelando a las cifras, las declaraciones del timonel son ciertas. De sus cinco participaciones, en tres el Club de Futbol Monterrey concluyó en el quinto puesto.