Valencia CF: Javi Gracia puso su cargo a disposición del club, pero se queda

Javi Gracia sigue siendo entrenador del Valencia, pero anuncia a través de un comunicado que ha puesto su cargo a disposición del club.

Javi Gracia seguirá siendo entrenador del CF. El entrenador navarro trasladó al club su deseo de marcharse y puso el cargo a disposición del club, pero el club le instó a pagar una cláusula de penalización si quería romper el contrato que el preparador no puede asumir. Precisamente por eso, seguirá en el banquillo. El intento de salir del club por parte del técnico se produjo tras un mercado calamitoso donde, a pesar de la venta y salida de ocho futbolistas del grupo, Peter Lim, máximo accionista, no autorizó gastar ni un solo euro en fichajes. Gracia sintiéndose engañado, planteó una reunión de urgencia con el presidente del club, Anil Murthy, para trasladarle su descontento. A pesar de contar con el apoyo de la plantilla, Gracia pidió salir del club de manera amistosa y puso el cargo a disposición.

Gracia firmó un contrato con el club valencianista hasta el 30 de junio de 2022, por lo que debía resolver su situación contractual. Los agentes del jugador y los representantes del club se pusieron manos a la obra para cancelar el contrato. Ayer por la mañana, las posturas eran opuestas: Meriton Holdings reclamaba al navarro una indemnización por romper unilateralmente el contrato, mientras que los asesores de Gracia pedían una salida amistosa, pactada entre las partes, sin tener que pagar ninguna penalización económica. Gracia no quiería dimitir para no tener que pagar y el club no quería despedirle para no tener que abonarle el finiquito. Por lo tanto, el club le hizo saber a Gracia que, si quería irse debía pagar antes. Fuentes cercanas a la negociación apuntan que esa cláusula de penalización rondaba el millón y medio de euros neto.

Según saber Goal, ambas partes se dieron un tiempo para elevar diferentes consultas para resolver la situación. Javi Gracia abandonó la reunión para consultar con sus asesores la manera ideal de desvincularse del club y el club reclamaba la presencia de Inma Ibáñez, directora financiera, para reunirse con el presidente Anil Murthy y cuantificar económicamente la marcha de Javi Gracia. Nada más acabar esa ronda de contactos, Anil Murthy comunicó a Peter Lim, el máximo accionista, cómo estaba la situación, para que tomase una decisión definitiva a respecto.

Como ambas partes no han llegado a un acuerdo para pactar una salida amistosa y Javi Gracia no está en disposición de pagar esa penalización que Meriton le reclama, seguirá en el banquillo ché. El técnico valencianista dirigió el entrenamiento y posteriormente emitió un comunicado destacando que ha puesto su cargo a disposición del club y explicando sus diferencias. Tal y como avanzó Goal, Gracia no deseaba seguir siendo entrenador del Valencia CF, pero al no poder resolver su contrato, seguirá sentado en el banquillo de Mestalla.

Así reza el comunicado de Javi Gracia: "He puesto mi cargo a disposición del Propietario y del Presidente. Lo he hecho por honestidad profesional hacia lo que entiendo que representa el valencianismo y a los retos que este club se debe marcar cada temporada por su gran historia"

"Cuando fiche por el Valencia fui consciente desde el primer momento que la plantilla iba a experimentar una reconstrucción, aunque es cierto que no podía imaginar que la confección de la plantilla finalizaría con numerosas salidas y ninguna entrada exceptuando el regreso de los cedidos".

Añade que "una vez cumplido con su deber voy a hacer lo que realmente quiero, que es seguir entrenando a este maravilloso equipo. Seguiré siendo muy feliz en esta ciudad y seguiré estando muy responsabilizado con mi afición, motivado e ilusionado".