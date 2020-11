Javi Gracia: "Hemos tenido mucho cambio de plantilla y no nos ha dado estabilidad"

El técnico navarro analizó la situación actual del equipo y el partido contra el Real Madrid.

No son momentos fáciles para Javi Gracia y el . A los problemas institucionales del club se unen los deportivos del equipo, que no termina de arrancar en Liga y sigue metido en los puestos de abajo de la clasificación. Mañana, los che reciben al Real Madrid con las bajas de última hora de Hazard y Casemiro, aunque Gracia cree que el rival tiene futbolistas con nivel de sobra para que esas bajas no se noten. "Las ausencias de esos jugadores harán que otros que han participado menos tengan esa responsabilidad todos ellos grandes jugadores y con otras características. No tener un jugador más específico de mediocentro de equilibrio defensivo las puede asumir otros jugadores como Kross, y otro como Modric o Valverde"

Gracia se quiere centrar únicamente en lo deportivo, aunque tiene claro que tantos cambios en la plantilla no han dado la estabilidad necesaria. "Para mi la temporada comenzó desde el primer día. Se han dado circunstancias que han hecho que no hayamos tenido estabilidad como equipo y como plantilla. Pero no es una excusa. Tenemos algo más favorable para trabajar mejor, con estabilidad, tenemos que mejorar y conseguir que el equipo juegue mejor".

Con respecto al traspaso de Kondogbia, Gracia no quiso entrar a valorar nada más y solo piensa en el plano deportivo. "No creo que sea bueno ni para mí ni para el equipo, el hablar de jugadores. No quiero perder ni un segundo más de lo que no tenemos. Debo centrarme en mi equipo y sacar el máximo rendimiento".

Con respecto al rival que espera encontrarse, el entrenador del Valencia cree que los blancos tienen un calendario muy cargado, algo de lo que pueden aprovecharse ellos. "El juega muchos partidos y no es fácil en rotaciones, con calendarios internacionales, está muy cargado y es muy difícil mantener en todos los partidos y en todas las competiciones el mismo nivel. Es cierto que le han quitado puntos y les han conseguido ganar. Con las virtudes que tenemos nosotros podemos hacer daño en posesión y contraataques".

Con respecto a las bajas, Gracia se centró en Correia y Cillessen. "Muchas opciones no tenemos como jugadores específicos en el lateral derecho, pero tenemos otras opciones, no solo la de Wass. Aunque sean pocas las opciones prefiero mantener las dudas hasta el final. Cillessen sintió ayer unas molestias no sé mucho más hay que esperar, le hicieron pruebas, a ver el alcance de la lesión".

Por último, el técnico navarro entró a valorar la presencia de Yunus en el equipo, ya que está siendo una de las sensaciones hasta el momento. "De momento se le está dando continuidad en el once. Esa continuidad es fruto de su trabajo y del rendimiento que le está dando al equipo. La plantilla tiene muchos jugadores jóvenes y hay que entender el proceso de estos jugadores jóvenes. Estoy encantado".