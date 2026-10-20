Jasper Cillessen es el nuevo portero del Go Ahead Eagles, según informa Voetbal International. Cillessen llega libre tras dejar el NEC el verano pasado.

Cillessen se entrenó por su cuenta durante los últimos meses a la espera de un nuevo club. Ya lo ha encontrado. Cillessen sustituye a Nick Marsman, que ha sufrido una lesión y, por ahora, no regresará.

Kjetil Haug, sustituto de Jari De Busser, tampoco acaba de convencer en el Adelaarshorst. Según VI, Cillessen competirá con él por la titularidad bajo palos.

Cillessen se formó en la cantera del NEC y después fichó por el Ajax. Tras su etapa en Ámsterdam, pasó por el FC Barcelona antes de recalar en el Valencia.

Después de un breve paso por Las Palmas, regresó a la Eredivisie el año pasado. Fue portero suplente en el NEC, por detrás de Gonzalo Crettaz. Ahora, el guardameta de 37 años ficha por el Go Ahead.



