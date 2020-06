Jarlan Barrera sigue en Atlético Nacional: "No han llegado ofertas del exterior"

Informaciones de los últimos días hablaron de posibles intereses en Brasil y Medio Oriente y más recientemente de México.

"Hablo bastante con el presidente, con el empresario, y no me han comentado que haya llegado alguna oferta del exterior", de esa manera categórica el volante samario le salió al paso a los rumores sobre su futuro, que supuestamente estaría lejos de .

Barrera atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa virtual este martes y desmintió haber recibido alguna propuesta concreta por sus servicios. y Medio Oriente surgieron como supuestos destinos y en la última semana también apareció un interés de de , buscando préstamo por un año. A la voz del jugador se sumó la dirigencia de Nacional, la cual también desmintió tales ofrecimientos y aseguró que no están interesados en ceder al ex-Junior.

"El mensaje claro para la hinchada es que estén tranquilos. Yo solo pienso en volver a jugar con Nacional. Ahora hablar de una posible salida es muy difícil porque no han llegado ofertas, no he pensado en irme, quiero irme con cosas grandes. El día que toque, quiero irme por la puerta grande y no como llegué: con una ilusión o una expectativa más", finalizó al respecto.

Sobre el regreso de la Liga colombiana, Barrera precisó que la "situación es desesperante" al no tener fechas concretas para realizar las pruebas COVID-19, iniciar entrenamientos individuales y reinicio del campeonato pese a tener aval gubernamental: "Todos queremos que todo esté a la normalidad. Por ahora es imposible. Queremos volver a las canchas, todos los jugadores queremos volver a jugar". "Queremos que vuelva el fútbol. Que la gente tenga entretenimiento en casa para seguirse cuidando. Los médicos nos han dicho a nosotros que debemos estar en casa cuidándonos. Ojalá que cuando nos hagan las pruebas todos estemos aptos para jugar", agregó.

Otro de los temas pendientes para que el balón ruede nuevamente pasa por cómo se volverá a jugar, si se mantendrá el primer torneo del semestre o por el contrario se dará por cancelado para empezar uno nuevo. Indagado sobre esas posibilidades, Jarlan aseguró que "A nosotros nos da igual si hay dos torneos o no. Nosotros queremos volver a jugar fútbol, volver a sentir la pelota. En ese caso, lo que dice el gobierno me parece una buena opción el torneo por zonas. Es bueno que miren esas opciones", reconociendo que Medellín tiene ventaja para ser sede de la Liga por la manera como ha lidiado con la pandemia.

Sea en una sede o en varias, lo claro es que el fútbol colombiano se jugará a puerta cerrada, otro de los temas a los cuales Barrera se refirió pues la parcial del Verdolaga tiene no solo el mejor promedio de asistencia, sino que también es un aliento constante para el equipo: "La hinchada de Nacional es muy importante para el club en todos los aspectos, sobre todo en el deportivo. Va a ser un escenario muy diferente sin ellos, nosotros tenemos que afrontarlo, tenemos que hacer sentir la localía cuando nos toque".