Jardel: «En Ancona saludé a la grada equivocada. Destrozado por el alcohol y la cocaína»

Entrevistado por La Gazzetta dello Sport, Jardel también recuerda su experiencia en Italia, en el Ancona en 2004: «Solo tengo malos recuerdos. En seis meses no cobré el sueldo y apenas jugué tres partidos. El equipo estaba repleto de jugadores, estaba mal gestionado y a finales de año quebró. Entablé una buena relación con Sonetti y Galeone, pero no tanto con la afición».

¿Por qué?

«Tenía 31 años, estaba pasado de peso y alguien me llamó “Lardel”. Probablemente porque, cuando me presentaron en el partido contra el Perugia, saludé a la grada equivocada: teníamos los mismos colores. Algunos aficionados se molestaron por aquel gesto».

En 2002, quedó fuera de la lista de convocados para el Mundial y comenzó su caída al abismo: «Caí en una depresión y empecé a beber en exceso. Jugar un Mundial era el sueño de mi vida. Mi primera mujer me dejó y hubo problemas por la custodia de los hijos. Sentía que todo se me escapaba, pero lo peor estaba por llegar. En el verano de 2003 probé la cocaína. Estaba de vacaciones y sabía que podía consumirla durante ese periodo porque no había controles antidopaje. Me gustaba, me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez pasé una semana entera sin dormir. Después sufrí una sobredosis, estuve a punto de morir y me salvó un amigo que estaba conmigo. Ahí toqué fondo».

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¿Cómo salió de aquello?

«Pasé meses hablando con psiquiatras. Salí de aquello definitivamente cuando conocí a mi segunda mujer, Sandra: ella me hizo comprender el sentido de la vida y hoy soy feliz».