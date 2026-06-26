Japón empató con Suecia, quedó detrás de Países Bajos y ahora enfrentará a Brasil

Japón terminó segundo del grupo F y avanzó a la fase eliminatoria del Mundial. Los Samurai Blue empataron 1-1 con Suecia, con goles de Daizen Maeda y Anthony Elanga. Suecia, uno de los ocho mejores terceros, también pasó. En octavos, los escandinavos enfrentarán a Francia o Noruega, y Japón a Brasil.

Japón partía como ligero favorito, pero Suecia dominó los primeros minutos sin crear ocasiones claras; el portero Zion Suzuki apenas intervino.

Luego llegaron las lesiones: Isak Hien fue reemplazado por Lucas Bergvall y, poco después, Ko Itakura dejó su lugar a Shogo Taniguchi.

Antes del descanso, el exjugador del AZ Yukinari Sugawara exigió los reflejos del portero sueco Jacob Zätterström, quien también desvió un intento de Keito Nakamura al ángulo.

En la segunda parte Japón siguió insistiendo y, tras varias ocasiones, marcó en el 56’: combinación rápida, asistencia de Ueda a Doan y pase decisivo de este a Maeda, que definió con clase: 1-0.

Poco después, Suecia igualó: Elanga recibió espacio en la derecha y su disparo, con una débil respuesta de Suzuki, entró: 1-1.

En el descuento, Isak volvió a intentarlo, pero Suzuki salvó a Japón.