Janderson Pereira descartó tener coronavirus

El delantero desmintió los rumores al respecto a través de sus redes sociales.

Janderson Pereira, delantero de Cobán Imperial, hizo uso de sus redes sociales para desmentir los rumores que apuntaban a que había dado positivo por coronavirus, luego de la operación en la rodilla a la que fue sometido hace unos días.

"No me han hecho ni una prueba, no tuve contacto con el doctor que resultó enfermo. Mi fuente es 100% confiable, porque soy yo mismo. Bendiciones", comentó Pereira en una publicación a través de sus cuentas en las redes sociales.

Vale destacar que Pereira fue sometido a una operación de los meniscos y ligamentos, lesión que arrastraba desde el campeonato anterior. Esto, con la finalidad de aprovechar de la mejor manera posible el largo periodo de inactividad que atraviesa la Liga Nacional.