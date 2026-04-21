Jan Vertonghen podría integrar la selección que disputará el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. El exjugador del Ajax realizaba prácticas en la Federación Belga de Fútbol desde enero, y ahora ha prolongado su estancia.

El exjugador cursa el Máster para Jugadores Internacionales de la UEFA y realiza prácticas en la KBVB.

Al extender sus prácticas hasta finales de mayo, podría obtener un papel durante el Mundial.

En el centro de entrenamiento de la KBVB en Tubize, ha trabajado estos meses con el director técnico Vincent Mannaert.

Mannaert le ha introducido en la política, la organización y la toma de decisiones de la federación belga.

Según Het Laatste Nieuws, las prácticas, que debían acabar en marzo, se alargarán. En las próximas semanas, Vertonghen deberá definir su puesto en la KBVB.

Además, se analiza si podría asumir alguna función en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aunque aún no se sabe qué papel.