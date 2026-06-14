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Jan Paul van HeckeImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Jan Paul van Hecke, visiblemente afectado tras el partido entre Países Bajos y Japón

J. van Hecke
Holanda vs Japan
Holanda
Japan
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Jan Paul van Hecke sufrió un golpe en el partido Holanda-Japón. Terminó con un ojo morado que le molestó durante el encuentro.

En los primeros minutos recibió una patada en la cara de un rival japonés y, aunque pudo seguir jugando, el dolor aumentó con el paso de los minutos.

«Me dio de lleno en el ojo», explica Van Hecke a la NOS. «Fui con la cabeza a por el balón, así que ya me lo podía esperar».

«En un momento dado, sí me afectó la vista. Ahora veo menos por ese lado y espero que mejore en los próximos días».

«Espero que se hinche un poco más dentro de un rato. Pero bueno, forma parte del juego», comenta con naturalidad el zelandés.

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Holanda dominó gran parte del encuentro gracias a los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville. «Cuando te pones por delante, es normal que intentes defender la ventaja. Pero hay que seguir defendiendo hacia adelante».

«A veces es complicado, pero creo que podríamos haberlo hecho mejor», añade Van Hecke, quien no pudo evitar el empate de Daichi Kamada en los últimos minutos. La selección holandesa volverá a la acción el sábado 20 de junio ante Suecia.

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