Jan Mulder no se impresionó con el juego de Frenkie de Jong ante Japón en el Mundial. El analista consideró «insoportable» ver al centrocampista de 29 años, según declaró a la NOS.

Erik ten Hag, otro analista en el estudio, considera que De Jong jugó «bastante bien» contra Japón, aunque no de forma sobresaliente. «Frenkie es un jugador fantástico. Es muy bueno en la primera y segunda fase de la construcción del juego y sabe colocar a los delanteros en posición».

«Además, es clave en la defensa residual y en la transición defensiva, porque sabe cerrar espacios. Lee el juego de maravilla».

«Contra Japón lo buscaron mucho, pero el resto del equipo también debe jugar con más dominio. Él sabe atraer a los rivales y, con él, siempre parece que hay un jugador más en el campo. Retrasa el juego, atrae a los rivales, y el resto debe aprovecharlo», concluye Ten Hag.

Wim Kieft se sorprende de que las críticas a De Jong sean mayoritariamente positivas: «Parece que no podemos ser críticos con él».

«¿No te parece que a menudo tarda mucho en pasar el balón? El juego también podría acelerarse si, de vez en cuando, se lo pasara directamente a Gakpo o a Summerville de un solo toque».

A Mulder le extrañan aún más los elogios: «¿No es raro? Solo veo pases laterales. Falta velocidad y también ideas. Es insoportable de ver. Cualquier jugador puede hacer ese pase. No es que no sepa hacer más, pero no lo encuentra».