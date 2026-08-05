Eso es lo que informa Sport Bild. Según esa información, el guardameta titular de 40 años quiere tomarse primero un descanso. No obstante, para él sería perfectamente imaginable un posterior regreso en un rol de asesor. Neuer y Dreesen se conocen desde hace muchos años, mantienen una relación estrecha e intercambian impresiones con regularidad.

Neuer amplió en primavera su contrato un año más, hasta 2027, presumiblemente por última vez. «Todo apunta claramente a que me retiro», dijo la semana pasada en la concentración de Tegernsee.

La próxima temporada, Neuer deberá ceder aún más partidos a su suplente y heredero designado, Jonas Urbig. Y no solo cuando Neuer tenga que ser dosificado, sino también de forma totalmente deliberada en partidos importantes. Así, el jugador de 22 años deberá acostumbrarse a la presión de su futuro rol.

FC Bayern: Uli Hoeneß se deshace en elogios hacia Manuel Neuer

En el FC Bayern, pese a su avanzada edad, aparentemente no existe la más mínima duda sobre la capacidad de rendimiento de Neuer. «Manuel sigue siendo uno de los mejores. Desde luego, es de clase mundial», dijo el patrón del club, Uli Hoeneß, a Sport Bild. «Puede volver a aportar mucho al equipo el próximo año. Manuel lo tiene todo en cuanto a carácter y también es un ejemplo para los jugadores jóvenes. Es ambicioso y sigue siendo tremendamente importante para el equipo».

Tras su decepcionante última participación en un Mundial con el equipo de la DFB, Neuer disfrutó recientemente, igual que los otros internacionales, de unas vacaciones especiales prolongadas. La semana pasada se incorporó a los entrenamientos y actualmente se encuentra en Asia con la expedición muniquesa. Sin embargo, en el amistoso ante el Jeju SK FC todavía no entró en la convocatoria. Es posible que regrese el viernes, al menos por momentos, a la portería del FC Bayern en el amistoso ante el Aston Villa (14:00).