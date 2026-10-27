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Jamie Carragher ha hecho una valoración tajante de la histórica victoria de Harry Kane en el Balón de Oro: cree que el delantero no habría ganado el premio si se hubiera quedado en el Tottenham. El exdefensa del Liverpool considera que el fichaje del capitán de Inglaterra por un club alemán fue decisivo para que recibiera ese reconocimiento individual a escala mundial.

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Una victoria histórica para Inglaterra

Kane ha sido proclamado oficialmente mejor jugador del planeta tras ganar el Balón de Oro de 2026 por delante de estrellas como Kylian Mbappe y Lamine Yamal. El triunfo del delantero, de 33 años, llega después de una campaña extraordinaria en la que marcó 73 goles entre su club y la selección, consolidando su condición de icono del fútbol actual.

Con este premio, se ha convertido en el primer inglés en ganarlo desde Michael Owen en 2001 y ha puesto fin a una espera de 25 años para Inglaterra. El goleador del Bayern de Múnich también conquistó la Bota de Oro europea la temporada pasada y llevó a Inglaterra al tercer puesto en el Mundial de 2026, disputado en Norteamérica.

El exdefensa del Liverpool Carragher no tardó en elogiar al delantero por su increíble logro. «Estoy absolutamente encantado. Qué carrera ha tenido, qué jugador es y, como país, no tenemos suficientes ganadores del Balón de Oro», declaró el comentarista a Sky Sports. Carragher recordó la larga espera hasta que un inglés volviera a ganar el premio y mencionó a su excompañero Owen. También auguró que Jude Bellingham, del Real Madrid, podría ser el siguiente en seguir los pasos de Kane y convertirse en uno de los «mejores jugadores de su época».

El factor Bayern de Múnich

Mientras el mundo del fútbol celebra el éxito individual de Kane, el debate se ha trasladado a su salida del norte de Londres en 2023. Desde que cambió la Premier League por la Bundesliga, el delantero ha firmado una racha sin precedentes: 156 goles en solo 159 partidos con el gigante bávaro.

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Esta producción goleadora, unida a la presencia constante del Bayern en las fases finales de las competiciones europeas, le dio a Kane el escaparate que necesitaba para convencer por fin a los votantes del Balón de Oro. Muchos habían cuestionado su decisión de renunciar a perseguir el récord goleador de Alan Shearer en la Premier League, pero su condición de número uno mundial ha acallado esas dudas.

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«Pensaba que quizá estaba obsesionado con el récord de goles de la Premier League, pero está obsesionado con los récords goleadores, no solo con ese», explicó Carragher. El comentarista sostuvo que jugar en una potencia europea le daba al delantero la visibilidad necesaria para ganar grandes premios individuales. Según Carragher, el fichaje fue un paso que Kane sencillamente necesitaba dar para que lo tomaran en serio a ese nivel y poder ganar el Balón de Oro.





Sin opciones en el Tottenham

La parte más contundente del análisis de Carragher se centró en el antiguo club de Kane, el Tottenham Hotspur. Pese a ser el máximo goleador de la historia del club y una leyenda de la Premier League, Kane nunca ganó un título importante durante su larga etapa en N17. Carragher se mostró tajante: incluso con las mismas estadísticas individuales, la falta de títulos colectivos y de trayectoria en la Champions League del Tottenham le habría impedido ganar el Balón de Oro.

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«Pero también le da una gran oportunidad de ganar la Champions League y de figurar entre los candidatos al Balón de Oro», añadió Carragher, antes de dar su veredicto definitivo sobre su etapa en el Tottenham. «Era imposible que Harry Kane ganara el Balón de Oro si jugaba en el Tottenham».