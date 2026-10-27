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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Jamie Carragher lanza un recordatorio al Tottenham! La leyenda del Liverpool insiste en que Harry Kane nunca habría ganado el Balón de Oro en el club londinense

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Jamie Carragher ha hecho una valoración tajante de la histórica victoria de Harry Kane en el Balón de Oro: cree que el delantero no habría ganado el premio si se hubiera quedado en el Tottenham. El exdefensa del Liverpool considera que el fichaje del capitán de Inglaterra por un club alemán fue decisivo para que recibiera ese reconocimiento individual a escala mundial.

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Una victoria histórica para Inglaterra

Kane ha sido proclamado oficialmente mejor jugador del planeta tras ganar el Balón de Oro de 2026 por delante de estrellas como Kylian Mbappe y Lamine Yamal. El triunfo del delantero, de 33 años, llega después de una campaña extraordinaria en la que marcó 73 goles entre su club y la selección, consolidando su condición de icono del fútbol actual.

Con este premio, se ha convertido en el primer inglés en ganarlo desde Michael Owen en 2001 y ha puesto fin a una espera de 25 años para Inglaterra. El goleador del Bayern de Múnich también conquistó la Bota de Oro europea la temporada pasada y llevó a Inglaterra al tercer puesto en el Mundial de 2026, disputado en Norteamérica.

El exdefensa del Liverpool Carragher no tardó en elogiar al delantero por su increíble logro. «Estoy absolutamente encantado. Qué carrera ha tenido, qué jugador es y, como país, no tenemos suficientes ganadores del Balón de Oro», declaró el comentarista a Sky Sports. Carragher recordó la larga espera hasta que un inglés volviera a ganar el premio y mencionó a su excompañero Owen. También auguró que Jude Bellingham, del Real Madrid, podría ser el siguiente en seguir los pasos de Kane y convertirse en uno de los «mejores jugadores de su época».

El factor Bayern de Múnich

Mientras el mundo del fútbol celebra el éxito individual de Kane, el debate se ha trasladado a su salida del norte de Londres en 2023. Desde que cambió la Premier League por la Bundesliga, el delantero ha firmado una racha sin precedentes: 156 goles en solo 159 partidos con el gigante bávaro.

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Esta producción goleadora, unida a la presencia constante del Bayern en las fases finales de las competiciones europeas, le dio a Kane el escaparate que necesitaba para convencer por fin a los votantes del Balón de Oro. Muchos habían cuestionado su decisión de renunciar a perseguir el récord goleador de Alan Shearer en la Premier League, pero su condición de número uno mundial ha acallado esas dudas.

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«Pensaba que quizá estaba obsesionado con el récord de goles de la Premier League, pero está obsesionado con los récords goleadores, no solo con ese», explicó Carragher. El comentarista sostuvo que jugar en una potencia europea le daba al delantero la visibilidad necesaria para ganar grandes premios individuales. Según Carragher, el fichaje fue un paso que Kane sencillamente necesitaba dar para que lo tomaran en serio a ese nivel y poder ganar el Balón de Oro.


Sin opciones en el Tottenham

La parte más contundente del análisis de Carragher se centró en el antiguo club de Kane, el Tottenham Hotspur. Pese a ser el máximo goleador de la historia del club y una leyenda de la Premier League, Kane nunca ganó un título importante durante su larga etapa en N17. Carragher se mostró tajante: incluso con las mismas estadísticas individuales, la falta de títulos colectivos y de trayectoria en la Champions League del Tottenham le habría impedido ganar el Balón de Oro.

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«Pero también le da una gran oportunidad de ganar la Champions League y de figurar entre los candidatos al Balón de Oro», añadió Carragher, antes de dar su veredicto definitivo sobre su etapa en el Tottenham. «Era imposible que Harry Kane ganara el Balón de Oro si jugaba en el Tottenham».

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”