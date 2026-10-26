Jamie Carragher insta al Manchester United a prescindir de Michael Carrick y nombrar al «mejor entrenador de la Premier League»

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Jamie Carragher cree que el Manchester United debe ir a por el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, si decide destituir a Michael Carrick. El exdefensa del Liverpool elogió la extraordinaria trayectoria del español, pero sugirió que necesita fichar por el club de Old Trafford para conquistar Europa.

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Carrick, bajo una enorme presión en Old Trafford

Carrick está luchando por conservar su puesto en el United tras una desastrosa derrota en casa por 3-0 ante el Bournemouth. El Manchester United ha tenido un inicio de temporada lamentable: solo ha ganado dos de sus primeros 12 partidos en todas las competiciones. Actualmente ocupa el 16.º puesto de la Premier League, a un solo punto de la zona de descenso. Con los resultados cada vez peores, un cambio de entrenador parece más inevitable que nunca.

El exdefensa del Liverpool Carragher también se ha pronunciado sobre la situación. Insiste en que el entrenador del Aston Villa, Emery, debe ser la prioridad absoluta de la directiva del United si el puesto queda vacante.

Carragher elogia al mejor entrenador de la liga

Emery ha transformado por completo al Villa desde su llegada en 2022. Logró clasificarlo para la Champions League y lo llevó a conquistar la Europa League la temporada pasada.

«Es un entrenador en el que pienso cuando pienso en el Manchester United», declaró Carragher a Sky Sports. «Se dice que, entre bastidores, dirige todo el Aston Villa. Sir Alex Ferguson hacía eso en el Manchester United. No es solo la forma de hacer las cosas del United, sino del fútbol en general.

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«Creo que Emery es el mejor entrenador de la Premier League. Pero hay algo de él que me hace preguntarme una cosa. Sí, su trayectoria en la Europa League es increíble, pero alguien con tanto éxito querrá hacerse un nombre en la Champions League, ¿no?»

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Demostrar su valía en un auténtico gigante del fútbol

Pese a sus grandes éxitos con el Sevilla y el Villarreal, Emery pasó por etapas difíciles en el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Carragher cree que el técnico de 54 años aún tiene algo que demostrar en uno de los grandes clubes de Europa.

«Quiere ganar la Champions League. No va a conseguirlo en el Aston Villa», explicó Carragher. «Ha tenido dos experiencias que no le han ido especialmente bien, en el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Y creo que querrá tener la oportunidad de demostrar su valía en un club que sea un auténtico gigante del fútbol. Lo siento, aficionados del Villa».

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Otros candidatos abiertos a entrenar al United

Convencer a Emery para que deje el Villa no será tarea fácil para la directiva del United. Informaciones recientes indican que el español sigue plenamente comprometido con su proyecto actual, mientras que el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, mantiene, según se informa, una postura similar respecto a su puesto.

Sin embargo, el Manchester United cuenta con otras opciones viables si decide prescindir de Carrick. Según se informa, tanto el exentrenador del Newcastle United Eddie Howe como el exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann estarían dispuestos a aceptar el puesto. Antonio Conte también aceptaría una oferta para entrenar al United. Sin embargo, el técnico italiano ha bajado puestos en su lista de candidatos preferidos mientras el club valora su próximo paso.