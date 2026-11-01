Compartir Sigue a GOAL en Google

Jamie Carragher teme que Ryan Gravenberch no se recupere nunca de haber sido relegado al banquillo en favor de Trey Nyoni, de 19 años, que debutará como titular en la Premier League ante el Arsenal este domingo en Anfield. Andoni Iraola ha dejado al internacional neerlandés en el banquillo para este duelo crucial, una decisión que Carragher cree que supondrá «un golpe durísimo» para el experimentado centrocampista.

Anuncios

Nyoni, titular por primera vez en la Premier League ante el Arsenal

Iraola ha tomado una decisión valiente al dar a Nyoni su primera titularidad en la Premier League en el trascendental partido del domingo y dejar a Gravenberch entre los suplentes. El adolescente ya ha disputado 20 partidos con el Liverpool, 14 de ellos esta temporada, y también ha sido titular en la Champions League.

Gravenberch había regresado para la victoria ante el Brighton tras cumplir un partido de sanción por la tarjeta roja que vio contra el Manchester City. El miércoles fue titular junto a Nyoni en la victoria ante el Chelsea en la Copa de la Liga por penaltis, después de un empate 1-1. Alexis Mac Allister acompaña al joven por detrás de Florian Wirtz, mientras que Dominik Szoboszlai está en el banquillo tras su lesión.

Carragher: Al jugador más veterano siempre le cuesta recuperarse

En Sky Sports, Carragher afirmó: «Si algo ha quedado claro hasta ahora con el entrenador, es que no teme tomar decisiones importantes. Dejó fuera a Gravenberch muy pronto, después del primer partido de la temporada, a domicilio ante el Newcastle. También ha dejado fuera a [Milos] Kerkez, un jugador al que ya conocía. Ha ido alternando a los extremos en distintos momentos.

»Lo que diría es que todos recordamos cuando éramos jóvenes y nos eligieron por primera vez por delante de alguien a quien [considerábamos] un jugador consolidado. Creo que al jugador más veterano siempre le cuesta recuperarse de eso. No digo que no pueda volver, pero Iraola está diciendo que confía más en un chico de 19 años que no deja de mejorar y cuya carrera va en una sola dirección. Creo que será un golpe muy duro para Gravenberch». Al recordar sus propios comienzos, añadió: «Siempre recuerdo que era Michael Thomas, en el centro del campo, y que el entrenador, Roy Evans, me puso a mí».

Anuncios Anuncios

Iraola confía «al 100 %» en Nyoni y Sturridge respalda la decisión

Al explicar su elección a Sky Sports, Iraola dijo: «No se trata de mí, sino de Trey. Ha demostrado que tiene el nivel. Ha estado muy bien con el balón y también sin él. Entiende el juego. Evidentemente, es un gran reto para él, pero confiamos en él al 100 %. Cubre mucho espacio y es agresivo sin balón, mantiene la calma cuando tiene la posesión y se comunica bien con sus compañeros».

Related Topics

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

El exdelantero del Liverpool Daniel Sturridge se mostró de acuerdo con la decisión. Dijo: «Me gusta. Me gusta, de verdad. Creo que Trey ha estado muy bien en lo que va de temporada. Se le ve muy cómodo con el balón. No le da reparo bajar a recibir entre los defensas. Encuentra pases entre líneas. También intercepta pases con mucha frecuencia. Gravenberch no ha estado a su mejor nivel. Sabemos que es un gran jugador, que ganó el premio al mejor jugador joven de la temporada hace solo dos temporadas y que es campeón de la Premier League, como sabemos. Creo que se puede decir que el entrenador ha tomado la decisión acertada. Gravenberch no atraviesa su mejor momento, pero creo que puede recuperar su mejor nivel. Que no quepa ninguna duda».

Gravenberch tendrá que luchar para recuperar su puesto

Gravenberch, que llegó procedente del Bayern de Múnich por 40 millones de euros en 2023, ha disputado 149 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 10 goles y repartido 13 asistencias. Esta temporada ha jugado 12 partidos y 663 minutos, con una asistencia.

Anuncios

Su contrato se extiende hasta 2032, pero la rapidez con la que recupere su puesto podría depender de cómo responda Nyoni ante el Arsenal.