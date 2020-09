James ya está en Liverpool: ¿cómo sería el contrato que le ofrecería el Everton?

está más cerca que nunca de concretar su intención por contar con James Rodríguez para la próxima temporada, incluso desde Europa se dice que ya le habría acercado el contrato al colombiano y que existe un acuerdo de palabra a falta de que el acepte.

De acuerdo con la prensa inglesa, los de le plantearon al '10' las condiciones en busca de cumplir el deseo de Carlo Ancelotti por volverlo a tener bajo su mando. Serían 3 años de contrato a cambio de 4.5 millones de euros por cada uno, una disminución sensible para Rodríguez teniendo en cuenta los 8.5 que percibe en el Real.

Respecto a la suma que ofrecerían los Toffees a la Casa Blanca estaría alrededor de los 25 millones de euros más variables por el astro cafetero, quien termina contrato en Madrid en junio del 2021 y podría marcharse libre en caso de no concretarse algún traspaso en el próximo mercado.

James Rodríguez has been spotted in Liverpool pic.twitter.com/Sqc7wTsQZ1