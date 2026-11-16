¿James Trafford o Jordan Pickford? Thomas Tuchel se pronuncia sobre el número 1 de Inglaterra tras la heroica actuación final que selló el triunfo en la Nations League ante España

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James Trafford le ha dado a Thomas Tuchel un serio quebradero de cabeza tras firmar una actuación sobresaliente en la vibrante victoria de Inglaterra ante España. El joven guardameta fue clave en el triunfo por 3-2, lo que llevó al seleccionador inglés a pronunciarse sobre la creciente pugna por la camiseta de número 1.

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Trafford resiste e Inglaterra, con diez, sobrevive al susto final de España

Trafford, que disputó el partido completo en Madrid, ayudó a Inglaterra a lograr un trepidante triunfo por 3-2 en la Nations League ante la campeona del mundo . Los goles de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White pusieron al conjunto visitante con una cómoda ventaja de 3-0 antes del minuto 57.

El encuentro dio un vuelco radical cuando Elliot Anderson vio la roja directa y Mikel Oyarzabal transformó el penalti consiguiente. Nico Williams volvió a marcar en el minuto 75 para desatar un final frenético, pero Trafford le negó el empate al anfitrión con una espectacular doble parada en los últimos instantes.

Tuchel elogia la actuación decisiva de Trafford en el tramo final

Tras el pitido final, Tuchel insistió en que Inglaterra no tiene un número 1 designado y retó a sus jugadores a pelear por cada puesto. En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador inglés aplaudió cómo gestionó Trafford la enorme presión en Madrid.

«Muy bien. Ese es su trabajo, recortar distancias. Queremos competencia en todas las posiciones. Necesitamos ver a Trafford en momentos de máxima presión», afirmó Tuchel. «La parada evidente, por la que merece todo el reconocimiento, es la doble parada del final. Absolutamente brillante».

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El largo reinado de Pickford, amenazado por un Trafford que impresiona con el balón en los pies

Pickford, portero del Everton, ha sido el titular indiscutible de Inglaterra desde 2018 y acumula 94 internacionalidades. Sin embargo, con 24 años, ocho menos que Pickford, Trafford se perfila a gran velocidad como un serio sucesor, aunque todavía no haya desbancado del todo al veterano.

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Más allá de sus paradas, Tuchel destacó la serenidad de Trafford con el balón en la salida desde atrás.

«También había mucho trabajo en la salida de balón desde atrás, y lo hizo muy, muy bien, junto a todos los que le rodeaban», añadió el técnico alemán. «Nunca perder la concentración, nunca perder el foco, nunca perder la visión para encontrar a los hombres libres, superar la presión y llevar el juego al campo rival. Junto a todos los demás, formó parte de una fantástica actuación colectiva».

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Inglaterra espera el sorteo de cuartos de final de la Nations League tras ser primera de grupo

La victoria en Madrid le dio a Inglaterra el primer puesto del grupo y le aseguró una plaza en los cuartos de final de la Nations League del próximo mes de marzo, donde se medirá a un segundo clasificado de otro grupo.

Ahora la atención se centra en el sorteo del viernes, mientras que los últimos partidos de los grupos A2 y A4, que se disputarán el lunes y el martes, determinarán el resto de posibles rivales de Inglaterra. Bélgica ya se ha asegurado la segunda plaza del grupo A1 , por lo que es un posible rival para el equipo de Tuchel.