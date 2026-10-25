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James Trafford firmó una actuación fenomenal para reforzar su candidatura a desbancar definitivamente a Jordan Pickford como portero titular de Inglaterra, después de que el Leeds United lograra un trabajado empate sin goles ante el Sunderland. Pese al fuerte viento que azotó el Stadium of Light el domingo, Trafford realizó cuatro paradas decisivas para mantener su portería a cero y reafirmar sus credenciales para la selección.

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Paradas heroicas entre los vientos arremolinados de Wearside

El encuentro en el Stadium of Light se vio muy condicionado por los vientos arremolinados, que dificultaron que Leeds y Sunderland ejercieran una presión sostenida. Sin embargo, Trafford protagonizó las acciones de más calidad y avivó el debate sobre quién debe ocupar la portería de Inglaterra como titular.

Trafford frustró en dos ocasiones al delantero del Sunderland Brian Brobbey, que regresaba al equipo, durante la primera parte. Primero despejó con una gran estirada un disparo de bote complicado desde el borde del área y después se lanzó con valentía y en el momento justo para desbaratar una clara ocasión de mano a mano fuera del área pequeña.

Su mejor rendimiento en liga aumenta la presión sobre Pickford

Trafford mantuvo el mismo nivel tras el descanso y realizó otras dos paradas decisivas ante Nilson Angulo. Su autoridad bajo palos pone de relieve por qué el Leeds invirtió 40 millones de libras en ficharlo del Manchester City en verano.

En ocho partidos de Premier League esta temporada, Trafford ha dejado su portería a cero tres veces y solo ha encajado seis goles. Pickford también ha logrado tres porterías a cero, pero ha recibido nueve goles con el Everton en el mismo periodo, lo que ha intensificado la pugna por la camiseta de la selección.

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Una rivalidad sana bajo el escrutinio internacional

Trafford sumó su tercera y cuarta internacionalidad absoluta a las órdenes de Thomas Tuchel en los partidos de octubre de la Liga de Naciones. Fue titular en la derrota por 3-2 ante España y en la victoria por 2-0 frente a Chequia, antes de que Pickford regresara y dejara la portería a cero en los triunfos por 7-0 y 3-0 contra Croacia y Chequia. Pese al intenso escrutinio mediático sobre la jerarquía en la portería, Trafford mantiene una buena relación con su rival.

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En declaraciones a The Guardian en septiembre, Trafford afirmó: «Picks y yo somos del norte y nos llevamos muy bien. La realidad del fútbol es que todos compiten por entrar en el once titular. Jugar con Inglaterra y ser titular es el sueño de cualquier portero y de cualquier futbolista. Todos creen que pueden ser titulares. Simplemente intentan demostrarlo cada día».

¿Qué viene ahora en la pugna por la portería de Inglaterra?

El Leeds ha empatado cinco de sus ocho primeros partidos, mientras Trafford sigue ejerciendo una enorme presión sobre Pickford.

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La pugna por la titularidad en la portería se reanudará en el próximo parón internacional de noviembre, cuando Inglaterra se enfrente a Croacia y España en sus últimos partidos del grupo 3 de la Liga de Naciones.



