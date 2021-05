James Rodríguez terminó la temporada lesionado y no estará ante Manchester City

James Rodríguez no jugará ante el Manchester City, por la última fecha del campeonato inglés que ya ganaron los Citizens fechas atrás y que tiene a Everton con posibilidad de clasificar a competencia europea para la próxima temporada.

La confirmación de la ausencia del volante llegó este viernes por parte de Carlo Ancelotti en conferencia de prensa. Según el entrenador italiano, Rodríguez aún sigue lesionado y ante la imposibilidad de cerrar la temporada con el club, está enfocado en la Copa América con la Selección Colombia.

"No se ha recuperado del problema en la pantorrilla y desgraciadamente no ha terminado bien la temporada. Ahora estará concentrado en la Copa América. Esperamos tenerlo en su mejor forma la próxima temporada", expresó Carletto.

Además de James, el técnico tampoco podrá contar con Seamus Coleman, pero sí con el resto del plantel que intentará ganar en Etihad Stadium para evitar una decepción después de una temporada de constantes altibajos.

