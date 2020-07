James Rodríguez: Otro título de espaldas a la acción

El '10' llegó a 24 títulos en su palmarés, pero los recientes fueron más por inercia que por el protagonismo en cancha de otros años.

volvió a gritar campeón en , alcanzando su consagración número 34 en la historia, luego de imponerse ante el . Es también una nueva copa a la distinguida vitrina de James Rodríguez, aunque este título en particular, estuvo marcado por todas las circunstancias que rodearon su deteriorada relación con Zinedine Zidane.

Fueron apenas 419 minutos en 8 partidos y un gol, los que aportó el colombiano en esta campaña, una de las producciones más pobres de su carrera y cuyo antecedente similar nos remite al 2008 en , cuando apenas despuntaba. A la vuelta de cuatro temporadas, James en el Madrid pasó de jugar 2290 minutos en 29 partidos (todos como titular) y marcar 13 goles con casi la misma cantidad de asistencias, a estar por fuera convocatoria en los últimos 4 partidos de este curso. La "desaparición" de James se volvió paisaje, algo común, frecuente y "natural". La noticia ya no era su ausencia, sino su presencia.

De los factores que explican este notable bajón del cucuteño mucho ya se ha hablado: lesiones, distanciamiento del francés, pocos réditos cuando tuvo oportunidades y, más recientemente, su frustrado paso al en la temporada anterior. "Yo estoy aquí por las circunstancias, no porque quisiera", fueron las palabras del volante a Rio Ferdinand en The Locker Room que evidenciaron el origen del problema. Mientras el cafetero estuvo en silencio, las explicaciones de Zizou fueron insuficientes y motivo de gran cantidad de improperios a su figura en las redes sociales; una vez James habló, todo el panorama se visualizó, aunque mantuvo su clima frío.

No obstante las particularidades de la temporada 2019-2020, no es el primer título en el que Rodríguez no tuvo el mismo brillo de la medalla que se colgó al ser parte del plantel campeón. También pasó en su primera etapa en el Madrid, ya con Zidane al frente, y en el Bayern Munich con Niko Kovač. Sus desencuentros con los técnicos hiciern mella en su rendimiento deportivo, le restaron protagonismo relevándolo al banco de suplentes con varias jornadas sin ver un minuto y terminaron sumando una cantidad interesante de títulos al currículum, pero que dejaron poco o nulo sabor de boca.

De llenar portadas con fotos en las que posa con el trofeo de turno, a imágenes de desolación en la tribuna. De ser socio de todos en la cancha, a ver los partidos vestido de civil luciendo un tapabocas de irónica sonrisa. De engrosar los equipos ideales de la Liga cada temporda a la incertidumbre absoluta sobre su futuro, sea o no en el Madrid. Con 29 calendarios encima, James tiene en sus manos la decisión de cómo será escrita la recta final de su carrera. La posibilidad para volver a ser considerado realmente de la élite europea recae en la madurez que demuestre para no solo elegir su siguiente destino, sino para adaptarse a lo que ese nuevo entorno le pueda ofrecer. No todo puede ser Ancelotti y pintarse color de rosa.