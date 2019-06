James Rodríguez no se quedará en el Bayern de Múnich: ¿volverá al Real Madrid?

Según Kicker, el conjunto bávaro ya ha decidido que no ejecutará la opción de compra que expira el 15 de junio.

James Rodríguez vive días clave para el futuro de su carrera. A pesar de que el colombiano se encuentra concentrado con su Selección para disputar la 2019, el mediapunta sabrá en breve si se quedará en el Bayern de Múnich o tendrá que regresar al y parece que la balanza se inclina por lo segundo.

Según lo que publica Kicker en su edición de este lunes, el conjunto bávaro ya ha tomado la decisión de no ejecutar la opción de compra de 42 millones de euros para quedarse con el jugador colombiano, que este año ha perdido protagonismo en el equipo a las órdenes de Kovac. Los alemanes tenían hasta el 15 de junio para pagar pero ya han llegado a una determinación al respecto.

Ahora, James tendría que volver al Real Madrid, donde tiene un año más de contrato hasta el 30 de junio de 2020. No obstante, su vuelta al Santiago Bernabéu podría ser sólo una escala antes de marcharse a otro destino, ya que su relación con Zidane no acabó siendo la mejor y no está claro que el técnico galo quiera contar con él de cara al próximo curso.