James Rodríguez ni se unirá a la pretemporada del Real Madrid

Una vez eliminado de la Copa América, el fichaje del colombiano por el Nápoles cogerá velocidad. El club blanco quiere acelerar la Operación Salida

El comienza la pretemporada el próximo lunes 8 de julio, y desde la planta noble del Santiago Bernabéu se trabaja a toda velocidad para aligerar la plantilla lo máximo posible de cara a la gira por . No obstante, a día de hoy todavía hay 35 jugadores en nómina, a la espera de que jugadores como Theo Hernández, Sergio Reguilón, Martin Odegaard, Borja Mayoral o Raúl De Tomás cierren definitivamente sus respectivos traspasos, que están más que avanzados. Deberían materializarse a lo largo de esta misma semana, no obstante.

El que podría tardar un poco más todavía es el de James Rodríguez. Zinedine Zidane no cuenta con el colombiano y, una vez que el ‘10’ ha finalizado ya su participación en la , su salida con rumbo al Nápoles de Carlo Ancelotti va a coger ahora velocidad. Desde el sur de buscaban una cesión, pero es una fórmula que el Real Madrid no va a aceptar de ninguna manera. Según diversas informaciones en , la operación podría rondar entre los 30 ó 40 millones fijos más las variables. Con sintonía entre todas las partes, es cuestión de tiempo que las negociaciones acaben llegando a buen puerto.

ASÍ SERÁ LA PRETEMPORADA DEL REAL MADRID

Eso sí, según ha podido saber Goal, la intención del Real Madrid es que el traspaso de James Rodríguez se complete lo antes posible. Es más, que el mediocampista cafetero no tenga ni que incorporarse a la pretemporada merengue. Ni que volver a estar bajo la batuta de Zidane con la camiseta blanca. Al haber finalizado su concurso en la Copa América hace escasos días, James no hubiera estado nunca citado para presentarse en Valdebebas este próximo lunes 8, junto al grueso de la plantilla madridista. Pero desde el Real Madrid no quieren tampoco que la operación se dilate hasta el extremo de que tenga que viajar a Estados Unidos con el resto de la plantilla merengue siquiera.

Mientras tanto, el Nápoles empieza su pretemporada en Val di Sole este sábado 6, y jugarán tres amistosos antes del día 26 de julio. Desde la ciudad partenopea hay confianza máxima en que este traspaso se hará sí o sí, según ha podido comprobar Goal, y estiman que el fichaje de James podría entrar en su fase definitiva a lo largo de la semana próxima, para que pueda incorporarse a la pretemporada napolitana a finales de mes. Justo a tiempo para la siguiente fase de la preparación estival. La comienza el 24-25 de agosto y, al igual que en España, el mercado de fichajes se cierra en Italia el próximo 2 de septiembre.

James Rodríguez ha estado cedido en el Bayern de Múnich durante dos temporadas, y el club bávaro ha rechazado ejercer la opción de compra que tenía sobre el colombiano, por valor de 42 millones de euros, tras una segunda campaña discreta. Fue en la primera temporada, con Carlo Ancelotti en el banquillo, cuando más destacó. Como en el Real Madrid. Y en Nápoles volverían a reencontrarse el entrenador italiano con el ‘10’ colombiano. De hecho, el cafetero es una petición expresa de Carletto, que quiere convertirle en el fichaje estrella del equipo partenopeo este verano. Así será… y más pronto que tarde.