«James Rodríguez impresiona en el Mundial y podría volver a Europa»

James Rodríguez figura en la lista de la Lazio, según el periodista especializado en fichajes Rudi Galetti. El colombiano ha causado sensación en el Mundial.

Según Galetti, la Lazio busca reforzar su ataque y el colombiano es una de las opciones.

El centrocampista ofensivo disputó cinco partidos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México sin marcar ni asistir, pero dejó buena impresión.

El mediapunta, de 34 años y sin equipo tras dejar el Minnesota United, podría fichar por Lazio, donde nunca ha jugado.

Rodríguez saltó a la fama en el Mundial 2014 de Brasil, donde acabó como máximo goleador. Ese año fichó por el Real Madrid.

Con el Real Madrid conquistó dos Champions y dos Ligas.

También jugó cedido en el Bayern Múnich y, más tarde, pasó brevemente por Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano, FC León y, finalmente, Minnesota.