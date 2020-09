James Rodríguez disfruta de Liverpool: las fotos a pocas horas de fichar por Everton

Mientras se espera la oficialización por parte del o , James Rodríguez ya está en como ha quedado documentado en varias fotografías desde el inicio de semana.

El colombiano, que ya aprobó los exámenes médicos y está pendiente de los últimos detalles entre clubes, está conociendo y disfrutando de la ciudad que será su hogar por las próximas tres temporadas.

Ayer y hoy fue visto en Finch Farm, sede deportiva del club Toffee para continuar con todos los pormenores de su vinculación, pero tampoco no tuvo inconveniente en dejarse fotografiar en Castle Street, a las afueras de un reconocido restaurante. En la noche inglesa también circularon fotos del colombiano reunido con Carlo Ancelotti y Abdoulaye Doucoure en hotel Titanic.

espera finiquitar las incorporaciones de Allan, Rodríguez y Doucoure para presentarlos juntos, motivo por el cual los anuncios se han retrasado y podrían darse en el transcurso del fin de semana o hasta el próximo lunes.

📸| Carlo Ancelotti, James Rodriguez and Abdoulaye Doucoure #EFC pic.twitter.com/uvN8EelBOf

📸| Carlo and James Rodriguez pictured in the Titanic Hotel 🔵#EFC pic.twitter.com/5gsoA7iLhN