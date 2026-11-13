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James Milner protagonizará un emotivo regreso a Anfield tras ser confirmado como el primer participante en el próximo partido benéfico de las Leyendas del Liverpool. El polivalente centrocampista, que puso fin a su ilustre carrera como futbolista al término de la temporada 2025-26, volverá a representar al club en el que vivió sus años de mayor éxito.

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El primero en la hoja de equipo

El futbolista de 40 años se retiró recientemente tras una carrera profesional de 24 años, que cerró con una última etapa en el Brighton. Disputó 658 partidos en seis clubes, pero se le recuerda sobre todo por sus ocho extraordinarios años en Merseyside.

Ahora, Milner volverá a calzarse las botas el 27 de marzo de 2027. Es el primer jugador confirmado para el partido anual de leyendas del Liverpool, en el que antiguas estrellas del club se enfrentarán a figuras históricas del Inter.

Milner, «encantado» de volver

Milner expresó su entusiasmo por el próximo partido de exhibición y destacó el profundo vínculo que mantiene con el club y su afición. Reconoció que no podía rechazar la oportunidad de jugar en Anfield.

«Estoy encantado de tener la oportunidad de volver a ponerme la camiseta roja y saltar de nuevo al campo en Anfield», declaró Milner a la web oficial del club. «Es un lugar especial y jugar allí ante la afición es una sensación incomparable».

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«Lo que hace tan especial al partido de leyendas es que va más allá del fútbol. Es una oportunidad de devolver algo a los aficionados y, al mismo tiempo, apoyar la labor de la Fundación LFC. Me alegra ser el primero en apuntarme y estoy deseando participar».

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Una carrera llena de títulos y una huella en la comunidad

El anuncio vino acompañado de grandes elogios por parte del club. Un comunicado destacó su enorme contribución durante la etapa de Jurgen Klopp: «Milner, exvicecapitán del Liverpool que recientemente puso fin a una extraordinaria carrera de 24 años en la Premier League, es el primer jugador confirmado para el equipo local.

«El centrocampista pasó ocho exitosos años en el Liverpool tras llegar libre procedente del Manchester City en 2015. Disputó 332 partidos y desempeñó un papel fundamental en una de las etapas más exitosas de la historia del club. Ejemplo de regularidad, versatilidad y profesionalidad, Milner ayudó al Liverpool a conquistar seis grandes títulos, entre ellos la Champions League en 2019 y la Premier League en 2020».

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Más allá de sus logros sobre el césped, la Fundación James Milner colabora desde hace una década con la Fundación LFC. Sus iniciativas conjuntas han ayudado a miles de niños de la zona mediante campamentos durante las vacaciones y programas gratuitos de fútbol en Anfield y Toxteth.

La plantilla toma forma

En los próximos meses se anunciarán más integrantes del equipo de leyendas del Liverpool, antes del inicio del partido contra el Inter a las 15:00.

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Los anteriores partidos benéficos han tenido un enorme éxito: 10 encuentros han recaudado más de 10 millones de libras para proyectos comunitarios. El más reciente acabó en empate 2-2 ante el Borussia Dortmund y contó con el regreso de Klopp al banquillo de Anfield como segundo entrenador, lo que dejó el listón muy alto para la cita de la próxima primavera.