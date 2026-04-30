James Lawrence, capitán del Almere City, ha encontrado de nuevo el amor con la influencer holandesa Lies Zhara tras romper con Monica Geuze. Varios canales de cotilleos aseguran que el veterano defensa y Zhara mantienen una relación.

Yvonne Coldeweijer ya lo apuntó el mes pasado: Zhara (25) y Lawrence (33) se llevan muy bien. Él y Geuze (31) se separaron en agosto de 2025 tras más de un año de relación.

RealityFBI

Ahora, según RealityFBI, el futbolista quiere poner límites:

Según RealityFBI, Lawrence le habría pedido a Lies que dejara de publicar fotos desde su casa.

Al parecer, Lawrence prefiere mantener la discreción, mientras que sus exparejas sí buscan atención en redes.

Lawrence llegó al Almere City en verano de 2024 y, desde entonces, ha jugado 56 partidos oficiales con el club.

Zhara tiene más de 500 000 seguidores en Instagram, mientras que Geuze, a menudo vista con el rapero Kevin de Gier, supera los 1,5 millones.