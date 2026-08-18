Jamal Musiala vuelve a encontrarse mal durante un amistoso del Bayern de Múnich

Jamal Musiala volvió a sentirse indispuesto este martes durante un partido del Bayern de Múnich. Ocurrió poco después de la entrada al campo del centrocampista en el amistoso ganado por 2-4 ante el Heidenheim.
Musiala entró al terreno de juego este martes cuando se cumplía una hora de partido. Cuatro minutos después de su entrada, el mediapunta cayó al suelo, tras lo cual jugadores de ambos clubes formaron un círculo a su alrededor. Los médicos atendieron rápidamente a Musiala, que tras el tratamiento pudo abandonar el campo por su propio pie.
El internacional alemán también se sintió indispuesto el sábado. Ocurrió poco después de su entrada en los minutos finales del amistoso contra el RB Leipzig. Musiala se sentó en el suelo y necesitó la ayuda de varios asistencias.
El susto fue importante el sábado para, entre otros, su compañero Ismael Saibari. Musiala acabó abandonando el terreno de juego sin ayuda, para alivio de todos en el Bayern.
El director deportivo Max Eberl ofreció una actualización sobre Musiala tras el encuentro ante el RB Leipzig. «Ahora está bien. Y eso es lo más importante. Más allá de eso, todavía no podemos decir demasiado», declaró a Sport1.
Musiala ya ha reaccionado en Instagram. «Antes que nada: ¡estoy bien! ¡Estoy enormemente agradecido por vuestros mensajes y apoyo! Entiendo que muchos de vosotros estéis preocupados. Hoy quiero disipar esa preocupación y explicar la situación: me han diagnosticado crisis de ausencia breves y temporales, pero muy tratables, causadas por un trastorno neurológico. Estas pueden provocar incidentes como los que se han producido recientemente, por ejemplo durante el partido contra el Leipzig y el partido en Heidenheim».
«Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí ahora mismo simplemente forman parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una excelente atención médica y sigo siendo muy optimista», afirmó Musiala.