Naturalmente, todos fueron enseguida a por él. Harry Kane, que había dado la asistencia de ese importante y ya bastante tardío 1-0 contra el FK Bodö/Glimt, pellizcó a Jamal Musiala en el hombro, Aleksandar Pavlovic lo abrazó, Jonathan Tah insinuó una pequeña reverencia al darle la mano. Fue una celebración algo más entusiasta de lo que habría sido habitual en un 1-0 en el minuto 47 en la primera jornada de la Champions League contra un outsider de Noruega, aunque ese gol, golpeado con convicción, había sido realmente muy bonito.

Cuando más tarde sustituyeron a Jamal Musiala, también el entrenador Vincent Kompany le chocó la mano de una forma algo más alentadora de lo habitual. Su abrazo fue largo. "Yo, y probablemente 75.000 en el estadio y todavía más delante del televisor, nos alegramos por este gol", dijo después Kompany.

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El gol de Jamal Musiala contra el Bodö/Glimt fue un doble alivio

El tanto de Musiala fue un doble alivio. Porque fue precisamente el gol que abrió la lata en un partido hasta entonces bastante espeso contra un rival que defendía con mucha concentración y criterio, y que finalmente terminó con un 5-0 acorde a la lógica tras 90 minutos. Pero, sobre todo, porque fue Musiala quien marcó en su primera titularidad de esta todavía joven temporada.

Hace algo más de tres semanas, Musiala se desplomó desorientado sobre el césped por segunda vez en pocos días durante un amistoso y más tarde lo justificó con "ausencias breves y temporales, pero tratables", que se deben a una disfunción neurológica. Musiala ya llevaba más de un año conviviendo con esta forma de epilepsia sin que el público se hubiera dado cuenta; presuntamente, a raíz de un cambio en la medicación, se produjeron entonces los dos colapsos durante los partidos. Tras su breve aparición el pasado fin de semana contra el Schalke, Kompany volvió a alinear al mediapunta de inicio contra el Bodö.

"Que luego marque el 1-0 son de esas historias que escribe el fútbol, pero el chico también se lo ha merecido", dijo Max Eberl, director deportivo del Bayern. Pero que Musiala hiciera el 1-0 también fue lógico: junto a Joshua Kimmich, Musiala había sido el bávaro más destacado en la espesa primera parte; trabajó con empeño, a ratos incluso con un exceso de ímpetu. Como si también quisiera demostrarse a sí mismo que había vuelto.

¿Qué lesión tuvo Jamal Musiala?

"La sensación que he tenido hoy es una sensación que hacía tiempo que no tenía", dijo también Musiala con franqueza después del partido en DAZN. Porque no estaba solo el asunto de las ausencias: tras su grave fractura de peroné en el Mundial de Clubes, en un momento en el que se encontraba en una forma absolutamente top, y una posterior larga rehabilitación, por momentos parecía como si hubiera perdido la confianza en su cuerpo y en sus capacidades exorbitantes. En la pasada temporada, a Musiala a menudo parecía faltarle esa ligereza.

Después del Mundial también le retiraron quirúrgicamente una placa que antes había estabilizado la tibia tras la fractura. "Ahora quiero volver paso a paso a mi nivel con esa sensación de ligereza sobre el campo, con alegría y diversión", explicó ahora. El "apoyo del Bayern, de los jugadores y de los entrenadores, me ha ayudado muchísimo".

De hecho, Kompany también había insistido una y otra vez la temporada pasada en que no tenía ninguna duda de que Musiala volvería a encontrarse. Ahora dijo: "Sabíamos que este momento iba a llegar. Para Jamal es naturalmente fantástico. Como jugador top necesitas confianza para coger ritmo. Y, por supuesto, momentos así son muy, muy importantes", afirmó.

Michael Olise solo alcanza nivel de clase mundial cuando Musiala ya no está en el campo

Pero el Bayern no sería el Bayern si el resurgir de Musiala no planteara también desafíos al entrenador. La pregunta de a quién debe poner Kompany en el diez no será más fácil de responder cuanto más jugadores regresen de sus lesiones.

Lennart Karl, por ejemplo, volvió a entrar desde el banquillo contra el Bodö, igual que el fichaje Ismael Saibari. Y tampoco Serge Gnabry debería seguir lesionado eternamente. Claro, todos ellos son flexibles y también pueden jugar en otras posiciones, pero eso no se lo pone necesariamente más fácil a Kompany.

Y luego está todavía un caso especial. Porque Michael Olise, durante mucho tiempo prácticamente invisible, ya había mejorado en el partido tras el 1-0 de Musiala, pero solo alcanzó realmente su forma de clase mundial cuando Musiala estaba en el banquillo y él pudo ocupar la posición de diez, como en la selección francesa.

Ya durante el Mundial había surgido la pregunta de si Kompany realmente podría permitirse seguir utilizando en el Bayern a este talentoso mediapunta principalmente en la banda derecha. La respuesta del técnico del Bayern en todos los partidos oficiales hasta ahora, incluida la Supercopa, había sido simplemente "Sí": Olise actuó siempre desde la derecha y, pese a sus tres goles y una asistencia, no había terminado de convencer por completo en los cuatro partidos anteriores.

Contra el Bodö, la tendencia parecía confirmarse: Olise tardó mucho en entrar en el partido, se atascó a menudo en el regate y también mostró algunas carencias en el juego de pase. Pero cuando Musiala marcó el 1-0 y cuando el Bodö/Glimt fue concediendo cada vez más espacios a los muniqueses, Olise floreció. Primero dio la asistencia del 2-0 de Harry Kane con un bonito centro de falta y, cuando Musiala pudo descansar después de 65 minutos y Olise pasó al centro, todavía marcó sus dos goles.

Pero la gestión de la plantilla figura entre las mayores fortalezas de Kompany.



