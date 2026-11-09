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El presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, ha despertado preocupación por el futuro de Jamal Musiala al sugerir que el estelar creador de juego podría tener dificultades para recuperar el nivel de sus anteriores actuaciones. El internacional alemán de 23 años lleva tiempo lidiando con una compleja afección neurológica que salió a la luz tras una serie de colapsos durante la pretemporada del club.

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Un diagnóstico neurológico frena la progresión de la estrella del Bayern

El delantero alemán sufrió dos desvanecimientos en un periodo de cuatro días durante la pretemporada del Bayern. Las pruebas médicas posteriores revelaron una disfunción neurológica tratable, lo que planteó de inmediato dudas sobre su resistencia física a largo plazo.

Pese al diagnóstico, el jugador de 23 años logró comenzar bien la temporada actual. Marcó dos goles en cuatro partidos en todas las competiciones antes de quedar apartado de los terrenos de juego.

Hoeness explica cómo se gestiona la compleja afección

En declaraciones a la cadena bávara BR24, Hoeness ofreció una valoración preocupante del estado del mediapunta. El miembro de la directiva del Bayern reconoció que el personal médico del club y el jugador se enfrentan a una situación desconocida para ellos.

«Nos encontramos ante un dilema en este caso, porque padece una enfermedad que no se puede curar sin más, aunque sí se puede controlar hasta cierto punto con medicación», explicó Hoeness.

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También advirtió de que las exigencias del fútbol de élite podrían impedir que Musiala vuelva a «alcanzar el nivel de rendimiento que tenía antes» de la aparición de la afección.

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Matthaus ve un intento de motivarle en las palabras de Hoeness

Aunque las noticias sobre su salud resultan alarmantes, la leyenda alemana Lothar Matthaus cree que los comentarios públicos del presidente honorario tienen un componente psicológico. El excapitán del Bayern sugirió que Hoeness está lanzando un desafío deliberado al jugador formado en la cantera del Chelsea.

«Le está pinchando un poco. No se trata solo de protegerle entre algodones. A veces también tiene que luchar contra la adversidad», declaró Matthaus a Sky90. «Uli buscaba crear esa adversidad con sus palabras».

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Matthaus añadió que esa exigencia podría provocar una respuesta de orgullo en el joven delantero: «Está bien que diga algo así, porque no podemos limitarnos a verle el lado positivo a todo y esperar de algún modo a que vuelva. Si yo estuviera en el lugar de Jamal Musiala, eso sería motivación suficiente para demostrarle a Uli que he vuelto».

Un contrato hasta 2030 mientras vuelve a entrenarse

El Bayern ha prometido todo su apoyo a Musiala y ha asegurado su futuro con un contrato hasta 2030. El atacante, que compartió la Bota de Oro de la Eurocopa 2024 y suma 71 goles y 38 asistencias en 235 partidos con el gigante alemán, trabaja actualmente para recuperar su mejor forma física.

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No juega con el Bayern desde septiembre debido a otra lesión, esta vez en los isquiotibiales, aunque recientemente ha vuelto a entrenarse sobre el césped. La prioridad inmediata será gestionar con cuidado su carga de trabajo mientras intenta demostrar que aún puede rendir al máximo nivel del fútbol europeo.