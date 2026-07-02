Jakob Breum deja el Go Ahead Eagles y ficha por un equipo extranjero en una operación muy interesante

Jakob Breum deja el Go Ahead Eagles y jugará la próxima temporada en el AS Saint-Étienne, según informó este jueves el diario De Stentor.

El danés, de 22 años, buscará con el club francés el regreso a la Ligue 1 tras superar el reconocimiento médico.

Por ahora se desconoce la cifra que recibirá el Go Ahead. En Deventer, el centrocampista tenía contrato hasta mediados de 2027 y, según Transfermarkt, su valor es de 5 millones de euros.

En total, disputó 105 partidos con el Go Ahead, marcó veinte goles y dio diecisiete asistencias.

Su momento más destacado fue ganar la copa en 2025, aunque se perdió la final por una lesión en el pie.

El Saint-Étienne, diez veces campeón de Francia aunque su último título fue en 1981, busca regresar a la Ligue 1.

Breum llega para ser pieza clave en el regreso a la Ligue 1.