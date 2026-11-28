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El alemán Matthias Jaissle, entrenador del Newcastle United, ha vuelto a situar al inglés Ivan Toney, con quien coincidió en el Al-Ahli saudí, en el centro de las especulaciones sobre el mercado de invierno. Lo hizo al hablar del delantero con el que trabajó durante su etapa en el club saudí, aunque sin dar una respuesta concluyente sobre la posibilidad de que regrese a la liga inglesa.

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Las palabras de Jaissle llegaron en la rueda de prensa previa al partido ante el Brighton, previsto para el domingo en la Premier League, cuando se le preguntó por el interés del Newcastle en hacerse con los servicios del delantero del Al-Ahli el próximo mes de enero.

El técnico alemán no ocultó su admiración por las cualidades de Toney, pero evitó confirmar la existencia de negociaciones o de movimientos oficiales por parte de su club y se limitó a elogiar al delantero inglés: "Ivan es un futbolista fantástico, he trabajado con él antes y marcó muchos goles, pero no voy a comentar estos rumores".

Con esta respuesta, Jaissle mantuvo vivas las especulaciones sobre el futuro de Toney, sobre todo porque la relación profesional que ambos mantuvieron en el Al-Ahli permite al entrenador conocer bien las cualidades del jugador, que fue uno de los principales referentes ofensivos durante su etapa al frente del conjunto saudí.

Toney, un arma ofensiva que atrae las miradas de Inglaterra

El interés inglés por Ivan Toney llega tras el notable rendimiento goleador que está ofreciendo con el Al-Ahli esta temporada. Se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo y ha logrado captar la atención de varios clubes que buscan reforzar su delantera antes de la segunda mitad de la temporada.

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El interés no se limita al Newcastle, ya que el nombre del delantero inglés también se ha relacionado con el Manchester United, el Crystal Palace y el Tottenham Hotspur, en un momento en el que crecen las informaciones sobre un posible regreso a la Premier League durante el próximo mercado de invierno.

Toney ya vivió una etapa exitosa en el Brentford antes de fichar por el Al-Ahli en el verano de 2024, donde se convirtió en uno de los extranjeros más destacados del equipo y contribuyó a sus éxitos continentales: conquistó con el club la Liga de Campeones de la AFC Élite dos veces consecutivas, en 2025 y 2026, además de la Supercopa de Arabia Saudí.

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Cifras excepcionales y un contrato largo con el Al-Ahli

El delantero, de 30 años, atraviesa un gran momento goleador: ha disputado 17 partidos con el Al-Ahli en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado 16 goles y ha dado otras 4 asistencias, según los datos de Transfermarkt.

Estas cifras disparan el valor de Toney en el mercado de fichajes, sobre todo por su capacidad para combinar el gol con la creación de ocasiones, cualidades que lo convierten en una opción atractiva para los clubes ingleses que buscan un delantero con experiencia previa en la competición.

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Pese a que se le relaciona con un regreso a Inglaterra, la postura del Al-Ahli sigue siendo clave para decidir el futuro del jugador, que tiene contrato con el club hasta junio de 2028, lo que significa que cualquier intento de ficharlo requerirá una posición clara por parte de la directiva del club saudí.

Entre los elogios de Jaissle y la lista de clubes interesados, todo apunta a que el nombre de Toney tendrá un gran protagonismo en el mercado de invierno. Sin embargo, las declaraciones del entrenador del Newcastle no han ido, por ahora, más allá de la admiración por el jugador y la negativa a comentar los rumores, sin confirmar la existencia de negociaciones reales.