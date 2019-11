Jaime Alas: “Esperamos ganar estos juegos, para que la gente vuelva a creer en nosotros”

El volante se imagina un buen marco de aficionados en el Cuscatlán.

Jaime Alas quien no fue convocado a la Selección de El Salvador por Carlos De los Cobos para los juegos de octubre, manifestó su deseo que el público colme el Estadio Cuscatlán, para los compromisos contra Montserrat y República Dominicana del 16 y 19 de noviembre próximos.

“Esperamos ganar estos juegos, para que la gente vuelva a creer en nosotros. Queremos volver a estar en la zona de Hexagonal. Tenemos que ganar sí o sí. Vamos a jugar en nuestro estadio, con nuestra afición”, manifestó el también capitán del Municipal de Guatemala.

“Nunca dije que no quería venir a la selección, se lo pueden preguntar al profesor De los Cobos. Él tomó las decisiones por las que no me convocaba las fechas pasadas y lo respeté. Ahora estoy acá y queda trabajar”, agregó Jaime Alas, quien llegó al equipo nacional con la mejor disposición para los duelos ante los caribeños.