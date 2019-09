Jafet Soto: "Lo que más preocupa es la generación de fútbol"

El entrenador de Herediano criticó duramente la actuación de su equipo en la derrota 1-0 ante San Carlos.

Herediano perdió 1-0 ante San Carlos en Ciudad Quesada por la octava fecha del Torneo Apertura. El entrenador del equipo florense, Jafet Soto, habló con la prensa después del partido y criticó fuertemente la actuación de sus dirigidos.

"No jugamos bien, somos muy inconstantes, nos falta generar más, ser el Herediano del final del partido y no el calculador, dejando a ver qué pasa y dejando crecer al rival. No jugamos como entrenamos, nos faltó decisión y muchas cosas", declaró el técnico.

Y agregó: "Hemos cambiado nuestra forma de juego y me parece que el equipo todavía no asimila el cambio de calidad, no el cambio de camiseta. En otro equipo al jugador le alcanzaba con una jugada para que la prensa le hicera una nota, pero acá no. Está costando mucho, lo que más preocupa es la generación de fútbol. Hay que seguir picando piedra".

Por último, Soto habló del futuro del equipo. "Es determinante encontrar la fórmula que nos dé buen juego, que nos acerque a lo que fuimos en las dos primeras fechas. Es más determinante eso que pensar en escalar en la tabla de posiciones", cerró.