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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha anunciado una convocatoria de 27 jugadores para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, ante la República Checa e Inglaterra. El defensa del Como Jacobo Ramon ha sido convocado por sorpresa, mientras que los problemas físicos dejan fuera a tres jugadores clave del Barcelona.

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De la Fuente convoca a 27 jugadores para dos partidos decisivos

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha anunciado su convocatoria de 27 jugadores para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. España visitará a la República Checa en Praga el jueves 12 de noviembre y recibirá a Inglaterra en el estadio Metropolitano el domingo 15 de noviembre.

Tras ganar los cuatro partidos del anterior parón de selecciones, la vigente campeona de Europa y de la Liga de Naciones ya tiene asegurada su plaza en cuartos de final.

Sin embargo, el equipo de De la Fuente aún lucha por terminar primero del grupo A3 y disputar en casa la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de marzo, además de defender su racha de 43 partidos oficiales invicto.

La sorprendente convocatoria de Jacobo Ramon, marcada por las bajas por lesión del Barcelona

La principal novedad en la lista de De la Fuente es el central del Como Jacobo Ramon, convocado por primera vez con la selección absoluta para reforzar la defensa junto a Pau Cubarsi, Dean Huijsen y Aymeric Laporte.

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Por otro lado, las lesiones han abierto la puerta a cambios en la convocatoria. Tres habituales del Barcelona, Eric Garcia, Dani Olmo y Rodri, se quedan fuera mientras continúan sus respectivas recuperaciones.

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La defensa y la portería se refuerzan con los regresos del lateral derecho del Tottenham Pedro Porro y del portero del Barcelona Joan Garcia, ambos recuperados de los problemas físicos que les impidieron acudir a la anterior convocatoria.

La lista completa de 27 jugadores para los partidos de noviembre

Porteros: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Defensas: Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Centrocampistas: Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

El liderato del grupo y el primer puesto del ranking FIFA, en juego

Pese a haberse clasificado ya para las eliminatorias, España afronta dos partidos de gran importancia para cerrar la fase de grupos. Con tres puntos de ventaja sobre Inglaterra al frente del grupo, España buscará aprovechar el impulso de su anterior victoria por 3-2 ante la selección inglesa en Wembley.

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Además, obtener buenos resultados frente a checos e ingleses sigue siendo fundamental para conservar el primer puesto de España en el ranking oficial de la FIFA.

La selección se concentrará el lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de partir hacia Praga.