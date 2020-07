Jackson Martínez se fue al descenso con Portimonense y contempla el retiro

MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images

MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images

El delantero colombiano cayó a la 2ª categoría del fútbol luso y puso en duda su continuidad.

Jackson Martínez completó una decepcionante campaña en el fútbol de , la cual terminó este domingo con el descenso de Portimonense a la segunda división.

El equipo del colombiano perdió su estatus de equipo de a pesar de su victoria 2-0 en casa de Desportivo Aves; culminó penúltimo (17º), un punto por detrás de Vitoria Setúbal.

El atacante de 33 años, quien compartió plantel con Marlos Moreno, no pudo vivir la temporada deseada y es por eso que tras el partido le abrió la puerta a su retiro.

Más equipos

"Aún no he tomado la decisión de retirarme al 100%, pero la contemplo desde hace un año. En los próximos días comunicaré la decisión que sea", anticipó el nacido en Quibdó.

El argumento en torno a esta reflexión pasa por su condición física, la cual no parece ser óptima. "Seguir jugando es un riesgo para mí. En estas condiciones no puedo aportar al fútbol lo que me gustaría", analizó el futbolista que disputara 24 juegos (1.626 minutos) durante el curso 2019/20, 18 de ellos como titular, con tan solo un gol registrado.

Además, el ex DIM, Porto y , entre otros, hizo un balance de lo que fue el torneo para un equipo que aspiraba a más. "Deseo que el club regrese pronto a la Primeira Liga, porque tiene estructura para ello. Esto es responsabilidad nuestra, por (lo hecho en) la primera vuelta. El regreso (tras el receso) fue excelente, pero no nos dio para conseguir el objetivo", añadió el delantero que disputó el Mundial de 2014 junto a .