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Nicolas Jackson ha sido nombrado oficialmente Jugador del Mes de octubre de la Premier League tras una racha de actuaciones espectaculares. El delantero del Aston Villa se impuso a una dura competencia para hacerse con el galardón individual después de liderar a su equipo en la máxima categoría.

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Se acaba la sequía en Villa Park

El Aston Villa ha visto por fin a uno de los suyos conquistar el máximo galardón mensual de la Premier League. El triunfo de Jackson supone un hito importante para el club de las Midlands Occidentales: es el primer jugador del Villa nombrado Jugador del Mes desde que Christian Benteke lo consiguiera en abril de 2015.

El delantero de 25 años ha experimentado una progresión notable desde que llegó al Aston Villa procedente del Chelsea, cambiando Londres por Birmingham. Ganó el premio al Jugador del Mes tras marcar cuatro goles en otros tantos partidos durante octubre y tiene contrato con el Villa hasta el verano de 2031.

Un octubre espectacular

Jackson comenzó el mes con un gol del empate crucial en un disputado 2-2 ante el Brentford, que anticipó lo que estaba por venir. Después firmó una actuación incansable en la ajustada victoria por 1-0 a domicilio frente al Newcastle United, demostrando que podía influir en los partidos incluso sin marcar.

El momento más destacado de su mes llegó contra el Manchester City. Jackson firmó un doblete que impulsó al Villa a una victoria por 2-1, un resultado que convirtió al equipo en el primero que le arrebataba puntos esta temporada al conjunto de Enzo Maresca. Cerró el mes abriendo el marcador en un empate ante el Fulham.

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En la lucha por la Bota de Oro

Esta racha goleadora no solo le ha valido un premio individual, sino que también lo ha metido de lleno en la lucha por la Bota de Oro. Erling Haaland lidera actualmente la tabla de goleadores de la Premier League con nueve tantos, seguido de Alexander Isak con siete, mientras que Jackson ocupa el tercer puesto con seis.

Jackson también ha hecho historia al convertirse en el cuarto jugador senegalés que gana el premio, siguiendo los pasos de Sadio Mane, el último en recibirlo, en noviembre de 2019.

Se impone a sus rivales

La carrera por el premio de octubre estuvo lejos de ser cosa de un solo jugador: Jackson encabezaba una destacada lista de ocho candidatos. Competía con Evanilson, del AFC Bournemouth; Ezri Konsa y Declan Rice, del Arsenal; Jack Rudoni, del Coventry City; Jan Paul van Hecke, del Tottenham Hotspur; y Bart Verbruggen y Luka Vuskovic, del Brighton & Hove Albion. Todos ellos también estaban nominados al galardón.