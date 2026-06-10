Jaap Stam cuestiona las decisiones de Ronald Koeman y deja fuera al habitual titular de la selección holandesa

Jaap Stam recomienda a Ronald Koeman cambiar la pareja de centrales y elegir a Virgil van Dijk y Micky van de Ven, además de probar un nuevo lateral izquierdo. «Sobre el central derecho, probablemente discrepo del seleccionador».

En los dos últimos amistosos previos al Mundial, Van Dijk jugó junto a Jan Paul van Hecke, del Brighton; para Stam, Van Hecke es una buena opción, pero aún le falta.

«Van Hecke es una buena opción como central derecho, pero aún no es un Van Dijk ni un Timber; le falta un poco para aprovechar los espacios como ellos. Ya es un gran paso verle crecer en la selección», añade.

Para Stam, Van de Ven complementa mejor a Van Dijk por su velocidad. «Los dos se sienten cómodos con el balón, saben regatear y tienen buen pase. Pero yo valoro sobre todo lo que ocurre cuando el rival tiene el balón. Otros países aprovechan los momentos de transición contra Holanda».

No digo que Virgil, por el calor o la edad, haya perdido velocidad; sigue siendo rápido. Pero, si debe entrar o cubrir y el rival lanza un balón por encima, es mejor que tenga a Micky al lado. Contra Argelia, Micky bloqueó un balón de lateral izquierdo cuando el marcador estaba 0-0. Su capacidad de corrección es increíble», concluye Stam.

Por este cambio, también habrá que elegir un nuevo lateral izquierdo. El exdefensa del Manchester United habría elegido a Jurriën Timber si estuviera en forma, pero ahora se decanta por Nathan Aké, a pesar de su falta de minutos en el Manchester City.

«Yo pondría a Timber de lateral izquierdo, porque allí puede aportar en ataque y actuar como un centrocampista extra, pero sobre todo mantiene el equilibrio cuando Dumfries se incorpora. Por eso ahora elijo a Nathan Aké: quizá haya jugado poco en el Manchester City, pero tiene experiencia en la posición, sabe jugar bien al balón y es fuerte en el posicionamiento».



