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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Iza la bandera blanca: una estrella del Barcelona acepta la idea de marcharse tras el «duro mensaje de Flick»

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 Un informe periodístico señaló este domingo que la estrella del Barcelona ha empezado a aceptar la idea de marcharse del Barça, si quiere tener la oportunidad de jugar como titular.

El diario "Mundo Deportivo" explicó que Alejandro Baldé (23 años) no ha perdido la esperanza de continuar en el Barcelona, pero cada vez acepta más que, si quiere más minutos de juego, debe abandonar el Barça.

Baldé esperaba ganar protagonismo tras las recientes lesiones en la línea defensiva, y lo ha logrado hasta cierto punto. Jugó minutos ante el Paris Saint-Germain, en el Clásico y el sábado ante el Alavés, aunque nunca llegó a ser titular.

Parece que la rueda de prensa que ofreció Hansi Flick antes del partido y el once titular ante el Alavés le dejaron clara su situación.

En su pugna por un puesto como titular, Cancelo y Gerard Martín lo superaron, y parece que Baldé ha bajado su nivel y no ha sido capaz de reivindicarse ni siquiera cuando ha tenido oportunidades.

El cuerpo técnico cree que pierde la concentración y no lee bien el desarrollo del partido a la hora de presionar.

El defensa catalán no ha convencido del todo al técnico Flick, y el entrenador alemán fue muy claro antes del partido ante el Alavés: "Baldé no tiene la suficiente confianza en su rendimiento actualmente, ni el convencimiento necesario. Y los defensas son muy importantes". Un mensaje duro, especialmente porque el jugador esperaba ser titular por primera vez esta temporada.

Hasta entonces, los mensajes del entrenador habían sido más positivos. "Estoy contento con él y con todos. Tenemos tres jugadores para cada puesto. Gestionar todo esto es la parte más difícil", declaró el 15 de septiembre.

 Un mes después, el 16 de octubre, mantuvo un tono similar: "La situación no es fácil para él, pero entrena muy bien, y eso es lo primero que debe hacer. En este puesto tenemos a Gerard Martín y a Cancelo. Desde luego, la situación no es ideal para Baldé, pero trabaja con profesionalidad, y eso es lo que quiero. En una situación así, tienes que demostrar que estás preparado, y él lo está haciendo".

Baldé se siente molesto

Baldé se siente molesto. Esperaba que Flick fuera sincero con él, como hizo aquel día, poco antes del cierre del mercado de fichajes, cuando el entrenador llamó a Casadó y a Héctor Fort para decirles que no iban a tener ninguna oportunidad de jugar.

Ambos estaban acompañados de varios compañeros, entre ellos Baldé, que no recibieron ningún mensaje. Y, según sus allegados, todo lo que supo sobre su situación le llegó a través de las ruedas de prensa.

Le resultaba difícil entender por qué el Barcelona había fichado a Joao Cancelo, especialmente porque llegó al equipo a través de su propio agente, Jorge Mendes.

 Pero ahora, el jugador portugués se ha convertido en uno de sus principales apoyos en el vestuario. Le da tranquilidad, le ofrece consejos y lo anima a perseverar. Incluso lo ha defendido ante el entrenador en algunas ocasiones.

Baldé, pretendido en Manchester

Los últimos acontecimientos han llevado al defensa a plantearse marcharse durante el próximo mercado de fichajes de invierno.

 El verano pasado, el Manchester United y el Manchester City preguntaron por la posibilidad de ficharlo. También el Bayern de Múnich mostró interés en él, pero finalmente fichó a Nathaniel Brown.

 Baldé goza de buena reputación en la Premier League, y el Manchester United ha surgido como un posible destino para él. Además, al jugador le atrae la idea de probar suerte en Inglaterra.

Si nada cambia, algo que por ahora es poco probable, escuchará ofertas. Ha aprendido la lección de su amigo Ansu Fati, que pasó muchos años en el Barcelona sin conseguir minutos de juego de forma regular.

No quiere pasar otra temporada sin jugar realmente, y acogería con agrado una solución como la de Ronald Araújo, cedido al Liverpool.

 El problema radica en que el Barcelona no es partidario de las cesiones con facilidad, y necesita inyectar dinero para reforzar la línea defensiva en enero.

 Si Baldé acaba marchándose, podría ser mediante un traspaso definitivo. En la Premier League hay capacidad económica para afrontar una operación así. El Manchester United, entre otros clubes ingleses, también dispone de esa capacidad.

 

 

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