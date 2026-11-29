Compartir Sigue a GOAL en Google

El doblete del inglés Ivan Toney ante el Al Taawoun no fue solo una nueva aportación a la victoria del Al Ahli. Llegó acompañado de cifras excepcionales que consolidan al delantero inglés entre los máximos goleadores de la historia de la Saudi Pro League, después de seguir escribiendo su nombre en los registros de la competición durante la temporada 2026-2027.

Anuncios

Toney fue una de las grandes figuras del triunfo del Al Ahli por 3-1 ante el Al Taawoun, en el partido que ambos disputaron el sábado 28 de noviembre, correspondiente a la decimotercera jornada. El delantero ayudó a su equipo a remontar un resultado adverso y convertirlo en una valiosa victoria: marcó el gol del empate antes del descanso y después firmó el segundo de penalti en el minuto 72, antes de que el brasileño Matheus Gonçalves cerrara el 3-1 en el minuto 89.

Toney iguala el histórico registro de Ronaldo

La cifra más destacada que ha reforzado el delantero inglés tiene que ver con los penaltis. Ya suma 27 penaltis transformados con la camiseta del Al Ahli en la Saudi Pro League, con lo que iguala al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, y se convierte en el segundo jugador que más penaltis ha marcado con un mismo equipo en la historia de la competición.

Este dato refleja la confianza que se deposita en Toney a la hora de lanzar las penas decisivas y su capacidad para gestionar la presión. Se ha convertido en una de las principales armas del Al Ahli para llegar a la portería rival, tanto en jugada como a balón parado.

Cae el récord de Al Somah: Toney escribe la historia

Los logros del delantero del Al Ahli no se quedaron en igualar el registro de Ronaldo. Además, logró batir un récord histórico que se mantenía en pie desde la temporada 2014-2015, al convertirse en el jugador con más goles en las primeras 13 jornadas de una misma temporada en la historia de la Saudi Pro League.

Anuncios Anuncios

Lee también: Sami Al Jaber siembra dudas sobre el futuro de João Félix: se vislumbra un regreso a Europa

Related Topics

Toney ya suma 16 goles en la presente edición de la Saudi Pro League, superando el anterior registro del sirio Omar Al Somah, exleyenda del Al Ahli, que marcó 15 goles en las primeras 13 jornadas de la temporada 2014-2015.

El delantero inglés también encabeza la lista de las rachas goleadoras más largas de la presente temporada, después de haber marcado en sus últimos siete partidos consecutivos, una clara muestra de la enorme regularidad que viene ofreciendo desde el inicio de la competición.

Anuncios

El Al Ahli, en deuda con Toney en la pelea por la zona alta

Los números de Toney cobran aún más importancia si se tiene en cuenta su influencia directa en los resultados del Al Ahli, que alcanzó los 27 puntos tras la victoria ante el Al Taawoun y ocupa la cuarta posición de la clasificación de la Saudi Pro League, con nueve victorias y cuatro derrotas.

Entre igualar el registro de Ronaldo, batir la marca de Al Somah y seguir marcando en siete partidos consecutivos, Toney está firmando una temporada excepcional con la camiseta del Al Ahli. El inglés confirma que ya no es solo un delantero goleador, sino una de las piezas clave del equipo en la lucha por los puestos de cabeza, con la ambición de seguir persiguiendo récords en las próximas jornadas.