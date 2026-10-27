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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Ivan Toney bajo el peso de la justicia: una crisis que amenaza el futuro del delantero del Al Ahli

1ª División
I. Toney
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Arabia Saudita
Inglaterra

¿Cuál es la historia?

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli saudí, comparecerá ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Inglaterra, el próximo jueves, para continuar con los procedimientos judiciales relacionados con la acusación de agredir a un hombre dentro de una discoteca en la capital, Londres, unas 33 horas antes del enfrentamiento de su equipo frente al Al-Shabab, en la jornada 12 de la Liga Roshn saudí.

Según la cadena "BBC", Toney, de 30 años, afronta una acusación de agresión que causó lesiones corporales reales, después de que presuntamente propinara un cabezazo y un puñetazo a Saber da Silva dentro de una discoteca en la calle Wardour, en la zona del Soho, el pasado 6 de diciembre.

El delantero inglés ya había comparecido anteriormente ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se declaró inocente del cargo que se le imputa.

Los procedimientos judiciales determinaron la remisión del caso al Tribunal de la Corona, a partir de la elección del jugador de comparecer ante un juez y un jurado, pese a la posibilidad de que fuera examinado por el Tribunal de Magistrados, según indicó la jueza Bruni Clark.

El diario británico "Times" había informado a principios de este octubre de la fijación de la fecha de la audiencia para el jueves a las 12:30 del mediodía, lo que sitúa la sesión unas 33 horas antes del partido entre el Al-Ahli y el Al-Shabab, previsto en el estadio "SHG Arena" de Riad.

Toney fue puesto en libertad bajo fianza sin condiciones, debiendo comparecer ante el tribunal en la fecha fijada para proseguir con los procedimientos relacionados con el caso, mientras el Al-Ahli se prepara para enfrentarse al Al-Shabab en una nueva cita de la competición de la liga saudí.


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