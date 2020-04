Iván Rossi, ex-River: "Gallardo me decía que no me quería ver caminando, no le demostraba las ganas que tenía de jugar"

Muy sincero y autocrítico, el mediocampista que no es tenido en cuenta por el Muñeco habló de la relación con el DT, sus diferencias y mucho más.

El mediocampista central surgido en llegó a Núñez a mediados de 2016, procedente del Taladro, a cambio de 31 millones de pesos. Aún hoy sigue siendo jugador de River, sin embargo no está dentro de la consideración de Marcelo Gallardo y su equipo de trabajo, por lo que no puede entrenarse con el plantel profesional ni el grupo de la Reserva. Debe trabajar con un preparador físico del club: "No le demostraba las ganas que tenía de jugar" , confesó Iván Rossi.

"Yo tuve varias diferencias con Marcelo, él me llamó para que vaya a jugar a River y después, a medida que nos fuimos conociendo, tuvimos muchas diferencias. No hablé más con él", confesó, en diálogo con TNT Sports. Pero a pesar de una relación irrecuperable, agregó: "Siempre digo que es el mejor técnico que tuve en mi carrera. Me enseñó cosas que yo no sabía".

Con respecto a los detalles del día a día en las prácticas, el futbolista fue muy sincero y también autocrítico. "Yo soy un cinco que recuperaba una pelota, la pasaba y me iba caminando. Yo lo tenía así y me había ido bien así antes de ir a River. Y Gallardo me decía que no me quería ver caminando nunca más, a Leo (Ponzio) no lo ves nunca caminando... Cuando lo llevás a la cancha, te ayuda mucho más", contó.

"En Banfield tuve un año muy bueno y yo entrenaba a media máquina porque sabía que jugaba el domingo. Cuando llegué a River y empecé a competir con otros jugadores, yo tenía tranquilidad de la técnica que tenía, pero no lo demostraba y regulaba. No le demostraba en la práctica las ganas que tenía de jugar y a Gallardo eso no le gustaba ", reveló.

Ya en el cierre de la entrevista, Rossi hizo pública su espina por no haber aprovechado al máximo la oportunidad que tuvo. "Tenía diferencias de fútbol, yo soy muy respetuoso, los dos fuimos muy respetuosos. Él esperaba algo más de mí y siempre fue sincero. Me dijo que fui el mejor cinco que tuvo y también me decía que no le servía , que no demostraba en las prácticas. En ese momento no demostraba, no me daba cuenta en dónde estaba, ahora digo... '¡Qué boludo!'", finalizó.